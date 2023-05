La Junta Electoral amplía el plazo del voto por correo

La Junta Electoral Central ha accedido a la solicitud de Correos de ampliar el voto por correo de las elecciones del 28-M hasta el 25 de mayo, y a la de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad de que se hagan llegar a las comunidades autónomas los kits de voto accesible para las personas con discapacidad visual.

En sendos acuerdos aprobados por la JEC en su reunión de ayer y que fueron divulgados este viernes, por un lado, se decidió, a resultas de un informe de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, "ampliar el plazo de depósito del voto por correo correspondiente a las próximas elecciones de 28 de mayo, hasta el 25 de mayo de 2023, en los horarios habituales de apertura de las oficinas de Correos".

En este sentido, la Junta Electoral advierte de que "la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos deberá extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos".

Por otro lado, ante la solicitud del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad "de que los kits de voto accesible lleguen a los domicilios de los solicitantes, con motivo de las elecciones autonómicas", la JEC dispuso "acceder a lo solicitado, en la medida en que las comunidades autónomas competentes dispongan del material adecuado y que no exista obstáculo material o normativo para su utilización en las comunidades autónomas afectadas".

Por ello, la Junta Electoral aprobó "trasladar este acuerdo a las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma y a las Juntas Electorales Provinciales, en donde se celebren elecciones autonómicas, para su conocimiento y traslado a las Juntas Electorales de Zona. Asimismo, comunicar este acuerdo a la Dirección General de Política Interior".

Identificación con DNI

Asimismo, tras la investigación policial ante el posible fraude del voto por Correo en Melilla, después de que varios carteros de la ciudad fueron asaltados por encapuchados con el objetivo de robarles los votos por correo que transportaban, se ha tomado la decisión de ponerles escolta a varios de ellos, según informó la delegada del gobierno en Melilla, algo para lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local se habían coordinado para prestar ese "servicio extraordinario".

La Junta Electoral de Zona, con el voto en contra del representante de CPM, acordó que a partir de ayer jueves los votantes por correo por Melilla tengan que llevar personalmente el sobre con su papeleta a Correos y presentar el DNI para evitar un fraude en las elecciones del 28 de mayo. Con esta decisión del órgano electoral, ya no podría nadie a llevar puñados de votos por correo de otras personas y que provocaron incidentes en anteriores comicios por sospechas de «compra de votos». Asimismo, se había procedido a anular los votos por correo robados, de manera que, si alguien acudía a Correos a depositarlos, saltara una alerta y esa persona fuera detenida.

Debido a las sospechas de fraude, la Junta Electoral de Zona decidió aplicar una medida no recogida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: que los votantes por correo no sólo tendrán que identificarse con su DNI en el momento de solicitar el voto, sino también en el momento de depositarlo en la oficina de Correos. Hasta ahora, la ley sólo obligaba a identificarse en el momento de solicitar el voto por correo, pero no al entregarlo. En estos casos, la ley permitía delegar esa función en un tercero, una persona autorizada por el votante a depositar el voto en la oficina de Correos.

Según fuentes de Interior, al cierre de ayer jueves que fue el último día para solicitar el voto por correo, un total de 11.707 personas lo habían solicitado en Melilla. Por el momento, según los datos de hoy viernes a las 12.00, sólo habían ejecutado y presentado ese voto por Correo para Melilla 921 personas, un 7,8% de las solicitudes.