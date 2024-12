Lobato no descarta optar a la Presidencia de Madrid

Desde la máquina oficial de Moncloa-Ferraz están alimentado una intensa campaña de propaganda para presentar a Óscar López como el Mesías esperado por el Partido Socialista de Madrid (PSM), y a Juan Lobato como un ex secretario general aislado dentro del partido. Los voceros oficiales han utilizado el Congreso Federal de Sevilla para difundir este mensaje y darle alas, política y mediáticamente, dentro de su obsesión por aparentar que lo tienen todo controlado en su operación para imponer al ministro, amigo de Sánchez, en la federación madrileña.

Sin embargo, en el socialismo de la capital la impresión dominante se sostiene en dos claves: para la batalla del congreso de febrero no hay que contar con el ex secretario general, pero, por más que insista la máquina de los mensajes de Moncloa, conociendo los entresijos de la federación, «en absoluto» cierran la puerta a que Lobato opte como candidato a las primarias en las que se deberá decidir quién es la persona elegida para enfrentarse con Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas.

Esas primarias, además, deberían ser abiertas, con voto no sólo de la militancia sino de todos los ciudadanos, salvo que lo vete Ferraz. Cuando llegue el momento, el Comité Federal del PSOE deberá aprobar el calendario para los candidatos socialistas que quieran liderar la lista del PSOE en las elecciones en la Comunidad de Madrid y en las demás autonomías. De aquí a que se convoquen las próximas elecciones madrileñas, que tocan para mayo de 2027, habrá evolucionado judicialmente la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. Y en la que ha entrado el capítulo del socialismo madrileño después de que Lobato explicara ante el juez que instruye el caso que la ex asesora de Moncloa le envió en la mañana del pasado 14 de marzo un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había propuesto un acuerdo a la Fiscalía reconociendo delitos fiscales.

Este correo electrónico, por cuya supuesta filtración están imputados Álvaro García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se lo envió Sánchez Acera al líder del PSOE madrileño para que lo difundiera en el Pleno de la Asamblea del 14 de marzo.

El Supremo ha rechazado investigar por ahora a la asesora de Óscar López, a la espera de conocer el contenido del móvil del ex secretario de los socialistas madrileños.

Son muchos los elementos que se mueven y hay un terreno marcado por interrogantes que pueden afectar políticamente al ex ministro. Aunque de él digan que sabe moverse en ese terreno tan sensible con las precauciones necesarias como para que no le hayan pillado en ningún renuncio.

Además, Óscar López tiene el reto de consolidarse al frente de una federación, tradicionalmente problemática, y a la que llega como un paracaidista impuesto por el presidente del Gobierno. Nadie se mueve cuando el proceso está en marcha, pero por debajo hay un malestar latente que no le pondrá las cosas fácil. En suma, que queda mucho tiempo, y pueden pasar muchas cosas, como para dar nada por cerrado.