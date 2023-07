Maite Araluce: «Mientras Bildu no diga que matar estuvo mal, no debería ir a los homenajes»

Es el quinto año que la Asociación de Víctimas del Terrorismo no participa en el homenaje del Congreso. Su presidenta, Maite Araluce, critica que a los terroristas se les arroguen más derechos que a las víctimas y pide que paren las humillaciones.

La AVT no participó del homenaje a las víctimas. ¿Por qué?

Es el quinto año consecutivo que no vamos por la presencia de Bildu y por las circunstancias de esta Gobierno que tiene como socio preferente a Bildu y, mientras esté presente, siendo un partido que no ha condenado el terrorismo ni los atentados en los que han matado a nuestros familiares, donde lleva sus listas plagadas de terroristas, el hecho de que esté presente en un acto a las víctimas del terrorismo nos parece humillante e impropio. Además, que un día se pongan estupendos y digan lo buenas que son las víctimas, no nos parece bien. No nos apetecía estar en ese paripé.

¿Por qué cree que está presente ahora? ¿Intenta blanquearse? Porque lleva yendo ya varios años...

Este es el quinto año. Recuerdo que, desde que estoy de presidenta de la AVT, el primer año sí que acudí al homenaje y, cuando vi que estaba presente Bildu, que determinados diputados, cuando hablaba la víctima ni aplaudían ni se levantaban pensé: ¿qué paripé es? A un homenaje a las víctimas del terrorismo, cuando esté Bildu presente no pienso ir.

Antes se les criticaba por no ir, ahora por ir. ¿Qué es lo que piden las víctimas?

Mientras ellos no digan que lo que hicieron estuvo mal, mientras no reconozcan que no se debió cometer ningún atentado, mientras no se arrepientan de su pasado y mientras las listas lleven a terroristas, no deben estar a ningún acto a víctimas. Por lo menos, si van a estar presentes yo no pienso estar; y si estoy, voy a afearles el que estén. Tampoco quería armar un follón, porque solo tenemos voz a través del presidente de la fundación de víctimas.

Tomás Caballero -Presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo- pidió una legislación para que los asesinos no puedan ocupar escaño. ¿Cree que habrá voluntad para que se lleve a cabo?

El problema es que no hay voluntad política de hacerlo. En la ley de partidos una de las cosas que se ilegalizó batasuna fue por llevar en las listas a miembros de ETA. Ahora se supone que la situación ha cambiado porque se supone que ya no existe, pero no sé hasta qué punto se puede aplicar o no, pero, desde luego, algo se debería hacer porque es una cosa indecente.

Si le hubieran dado voz en ese acto homenaje, con la presencia de Bildu. ¿Qué habría dicho?

Habría dicho que no se podía tratar a Bildu como un partido político más. Que, ya que no hemos conseguido que los ilegalizaran, que era por lo que hemos estado peleando la AVT años, presentando indicios para la ilegalización y se lo hemos presentado a los distintos fiscales generales del Estado, creo que se les debería aislar. Lejos de oírnos este Gobierno, los ha tenido de socio preferente. Yo hubiera destacado esa situación.

¿Les preocupa el avance de Bildu? ¿A qué cree que obedece?

Sí, totalmente. Cuando se blanquea a Bildu y al terrorismo pasa esto. No se ha contado la verdadera historia del terrorismo, los jóvenes poco saben de la verdadera historia del terrorismo y se presenta la cara «amable», si es que hay alguna así, al final tenemos esto. Los presentan como unos románticos que han estado luchando por todos los vascos y, al final, tenemos lo que hemos sembrado.

Los que ocupan ahora escaños en el Congreso, en ayuntamientos, ¿piensan que podrían ser alguno de los responsables de esos crímenes sin resolver?

Claro. Cuando salió la noticia de que había siete miembros de la lista con delitos de sangre yo siempre he dicho lo mismo: a mí me da igual que tenga delitos de sangre que el que no, me parecen igual de culpables porque para que otros mataran el resto hacían otras labores. La misma culpa tienen los que ejecutaban como los que les ayudaban. No hago distinciones, me parecen igual de malos todos. Unos apretaron el gatillo y pusieron la bomba y otros lo facilitaron.

Caballero lamentó que siga habiendo homenajes etarras. ¿Por qué no se frenan?

Porque la ley de víctimas, en uno de los puntos, pone que la delegación del gobierno tiene la facultad de prohibir esos homenajes, pero nunca se ha hecho nada, salvo una vez, que yo sepa. Creo que no hay voluntad política de hacerlo. Cuando me dicen que en un Estado de derecho no es posible prohibirlos me parece de risa. La gente luego te dice que ETA ya no existe; pero Franco tampoco existe y si dices «viva Franco» entonces sí que te empapelan. No se utiliza la misma vara de medir para todo.

Meritxell Batet hizo un alegato a no olvidar los hechos. ¿Se están pasando por alto?

No se puede olvidar, pero ¿si se puede blanquear? Es lo que están haciendo cuando les dan voz. No se puede olvidar de verdad. Se habla más de los terroristas que de las víctimas. Cuando teneos el foco puesto en los terroristas y no en las víctimas difícilmente podemos recordar el pasado de verdad. Hay que recordar que no somos números, somos personas y hemos sufrido y seguimos sufriendo.

¿Sienten que se les ignora de alguna manera?

Antes el mantra era «algo habrá hecho» y ahora es «las víctimas son algo del pasado». De hecho, hemos tenido que hacer una campaña reivindicando que no somos algo del pasado. Hay personas que me dicen que ETA ya no existe. Pero entonces, ¿no les damos atención? A quien me dice eso les digo que se pasen un día por la AVT y vean el trabajo hacemos. Estamos dando alimentos de primera necesidad a víctimas porque no tienen para comer, les estamos dando formación para reintegrarles al mundo laboral, atención psicológica, jurídica. Ahora parece que no tenemos derecho a opinar ni a estar en política. Eres víctima y te quitan los derechos, pero los terroristas, sin embargo, sí que los tienen.