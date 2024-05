Manos Limpias también denuncia en los juzgados al hermano de Pedro Sánchez

Manos Limpias, cuya denuncia ha impulsado la investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha denunciado también al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, coordinador de actividades de los conservatorios en el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz, a quien atribuye la supuesta comisión de delitos continuados contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude y exacciones ilegales.

El colectivo de funcionarios no solo dirige su denuncia, presentada en los juzgados de Badajoz, contra el hermano del jefe del Ejecutivo -que según asegura en su denuncia el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, se encuentra en régimen laboral "de alta dirección"-, sino también contra el Presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación, Alejandro José Cardenal, a quienes considera "cooperadores necesarios".

Según esa denuncia -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN-, David Sánchez "percibe un sueldo público sin ir a trabajar". El 19 de mayo de 2017, señala, el BOP de Badajoz publicaba las bases para la provisión de un puesto de trabajo de "coordinador/a de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, en régimen laboral de alta dirección, en la Diputación de Badajoz".

Manos Limpias, que pide al juez que cite a declarar a David Sánchez y al resto de denunciados, reclama también que se tome declaración como testigos a dos periodistas de El Debate y The Objective que han publicado las informaciones en las que basan su denuncia. Asimismo, insta a la Justicia a reclamar a la Diputación Provincial de Badajoz el contrato de trabajo del hermano del jefe del Ejecutivo y el registro del fichero de control de entrada de David Sánchez en la Diputación Provincial de Badajoz en los últimos cinco años. Del mismo modo, quiere que la institución informe de la entidad bancaria en la que se le ingresan sus nóminas y que se identifiquen sus cuentas bancarias en Portugal, país donde reside actualmente.

Entre las principales responsabilidades y funciones de la persona que resultase designada para el puesto estaba, explica, "la dirección de la orquesta sinfónica, banda sinfónica y orquesta de cámara de la Diputación Provincial de Badajoz".

"No asiste a su puesto de trabajo"

El 3 de julio de 2017 se publicó la resolución de la convocatoria, adjudicando el puesto al hermano de Pedro Sánchez, que se impuso a otros diez candidatos por "la preparación demostrada, su currículum, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora" y su "contestación a las preguntas que se le formularon en la entrevista", lo que según consta en la resolución le convertían en "el candidato más idóneo para ese puesto".

En esas fechas, Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE y un año después se convertiría en presidente del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Para Manos Limpias resulta "verdaderamente sorprendente" que David Azagra, "nombre artístico de David Sánchez", pese a ser el director de la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, en estos siete años no la haya dirigido desde enero de 2019, "dado el amplio calendario de eventos que publicitan", puesto que -señala- "hay otros directores que están ocupando su puesto". Algo que según expone "no se entiende cuando es un puesto en exclusiva para la persona designada para esa plaza".

"Pero si es grave comprobar que no dirige la orquesta sinfónica de Badajoz más aún lo es conocer que no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, salvo en contadas ocasiones", denuncia Manos Limpias aludiendo a una información de El Debate, "noticia que no ha sido desmentida".

La denuncia incide en que, además de dirigir la orquesta del conservatorio, el puesto asignado al hermano de Sánchez tiene "otras muchas responsabilidades y funciones esenciales", entre ellas "coordinar las actividades de los conservatorios de la Diputación, los ciclos en los que participan los grupos instrumentales o los grupos de profesores y equipos directivos para organizar ensayos, elegir repertorio, etc.".

Asimismo, Manos Limpias alude a una resolución del departamento de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz que constata que "no consta" que David Sánchez "haya solicitado ni que le haya sido autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo", tal y como informó The Objective.

Bernad también se refiere a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que alerta de que el comisionista del "caso Koldo" Víctor de Aldama y sus socios "desviaron dinero de las comisiones ilegales por la venta de mascarillas" a cuatro sociedades radicadas en el pueblo portugués de Elvas. "Al margen de las vinculaciones conocidas de este empresario" con Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno -subraya la denuncia- "casualmente, o no tanto, en este pueblo reside su hermano David Sánchez".

Residencia en Portugal

El hermano de Pedro Sánchez, explica, comenzó a residir en Portugal "unos meses antes que la red de Víctor de Aldama constituyera las empresas pantalla en la localidad de Elvas". Con esta mudanza fiscal al país luso, recalca, "ha conseguido ahorrarse el pago de impuestos IRPF y de Patrimonio" en 2021 y 2022. "¿Es casualidad que coincida en Elvas la residencia de David Sánchez con el entramado empresarial de Víctor de Aldama?", se pregunta.

Manos Limpias asegura que el patrimonio de David Sánchez "alcanza los dos millones de euros", aunque el sueldo que percibe de la Diputación

de Badajoz, desde junio de 2017, es de 55.000 euros anuales. Además, añade aludiendo también a informaciones periodísticas, tiene dos pisos (uno en Madrid y otro en San Petesburgo) y un palacete en Elvas, así como 68.469,31 euros en criptomonedas, 1,4 millones en acciones del BBVA y 114.973 euros en depósitos en cuentas bancarias.

Tiene, igualmente, dos vehículos desde su alta en la Diputación de Badajoz: un Honda CRV, comprado en 2017, con una tasación cercana a los 50.000 euros, y una furgoneta Peugeot Boxer desde el 1 de mayo de 2023, cuyo precio puede llegar hasta los 60.000 euros en función de la gama.

Manos Limpias asegura que "visto su currículum, no se entiende el abultado patrimonio que posee, lo que entendemos debería ser investigado". David Sánchez se graduó en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio estatal de San Petersburgo "Rimsky Korsakov" en 2010 y a lo largo de su desempeño profesional ha trabajado "de manera puntual" para distintas compañías de ópera y ballets internacionales, como el Teatro Mariinsky, el Teatro Mikhailovsky (colaborando con Nacho Duato) y el Teatro Benito Pérez Galdós de Las Palmas.