Marga Prohens: "La amnistía es el mayor acto de corrupción de España"

¿Anima a la gente a salir a la calle para responder a la negociación de Pedro Sánchez con Puigdemont?

La gente está en todo su derecho a salir a protestar contra una negociación que acaba con el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. La amnistía supone, además, que el Estado pide perdón a los que se saltaron la ley, como si hubiera hecho algo mal ante aquel intento de golpe de Estado en Cataluña. A mí me parece gravísimo que Pedro Sánchez lo consienta: que un político conceda la amnistía a otro político porque necesita sus votos para seguir en el poder es el mayor acto de corrupción de la historia de España.

Sin embargo, pese a la gravedad de la que habla usted, ¿no le da la sensación de que todo se esta normalizando con bastante rapidez?

El Gobierno sí lo ha normalizado después de haberse presentado a las elecciones negando categóricamente la posibilidad de cualquier amnistía. Han pasado de decir que era algo que se inventaba el Partido Popular a hablar abiertamente de ella, sosteniendo incluso que tiene un encaje constitucional. Han engañado deliberadamente a los ciudadanos y por eso los ciudadanos tienen todo el derecho a salir a la calle a protestar contra el engaño de las pasadas elecciones.

¿Qué capacidad tienen los presidentes autonómicos del PP de hacer frente a un Gobierno sostenido en una amnistía al independentismo?

Nosotros vamos a ejercer nuestra autonomía y vamos a ejercer nuestra responsabilidad. Tendremos que conocer primero cuál es el texto de la amnistía para decidir qué mecanismos de respuesta tenemos en nuestra mano. Yo, como presidenta de Baleares, pienso defender la igualdad de los ciudadanos a los que tengo el honor de representar, y lo haré sin complejos frente a cualquier otra autonomía.

¿Quiere decir que los presidentes autonómicos del PP exigirán al Gobierno de la Nación lo mismo que pacte con los independentistas en materia económica y financiera?

En las últimas semanas hemos escuchado a Cataluña pedir una condonación de deuda, que tampoco me cabe la menor duda de que Pedro Sánchez aprobará si la necesita para seguir en Moncloa. Todos los presidentes del PP utilizaremos todos los mecanismos a nuestro alcance, como hemos hecho con la ley de la vivienda, para defender que nuestros ciudadanos sean tratados en igualdad de condiciones con aquellos a los que el independentismo y los nacionalistas dicen representar.

Amnistía

¿Y eso qué quiere decir?

Que todos los españoles tienen que tener el mismo trato. No permitiremos diferencias en el sistema de financiación, que debe negociarse multilateralmente. Ya el sistema actual nace de un pacto bilateral entre el Gobierno de Zapatero y Cataluña que perjudica a los ciudadanos de Baleares. A mí no me gusta ver a un Partido Socialista de Baleares más pendiente de lo que se da o se quita a Cataluña que de defender los intereses de los ciudadanos de Baleares. Yo voy a reivindicar, antes lo hice en la oposición, y ahora en el Gobierno, una insularidad digna para un archipiélago como son las Islas Baleares, que tenemos un hecho insular que afecta a nuestro medio de transporte, al coste de la vida, a la falta de funcionarios del Estado o a la competitividad de nuestras empresas.

La «reconciliación» con Cataluña o la «convivencia», como dice el Gobierno, ¿no merecen hacer alguna concesión más?

Yo siempre voy a estar a favor del diálogo, especialmente con aquellos que no piensan como yo. Mi manera de gobernar es desde la centralidad política, en la que me siento representada, y desde la moderación. Ahora bien, hay unas líneas rojas que no se deben traspasar, y que son el cumplimiento de las leyes y el cumplimiento de la Constitución.

Habrá que ver primero entonces si el texto que presenta el Gobierno es constitucional.

No puede serlo, ya lo advirtió el que fuera ministro de Justicia, el señor Campo, antes de que Sánchez le colocara en el Tribunal Constitucional. Además, más allá del debate constitucional, creo que los catalanes no se merecen esta situación porque ya llevan mucho tiempo aguantando que no se hable de los problemas reales de Cataluña, sino solo de los problemas de los políticos catalanes. Y aquí también nos enfrentamos a un problema de ética de la política. Ante la deriva de Sánchez, el PP tiene la obligación de velar por la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, hablen la lengua que hablen, y vamos a cumplir con esa obligación.

¿Qué le parece el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados?

Yo soy presidenta de una comunidad bilingüe y siempre he dicho que para nosotros esto supone una riqueza. Yo defiendo el Estatut de autonomía de las Islas Baleares, que reconoce esta oficialidad de las dos lenguas. Pero las lenguas cooficiales no son patrimonio de ninguna opción política ni de ninguna ideología y lo peor que podemos hacer con ellas es utilizarlas como herramientas de confrontación y de trifulca. El PSOE siempre había votado en contra de este uso de las lenguas en el Congreso, y su cambio de opinión no es por convicción, sino como pago para una futura investidura.

Pactos con el independentismo

¿Pero a usted le parece bien que se puedan usar con libertad en el Parlamento?

Yo nunca voy a estar en contra de que se puedan hablar las lenguas en todos los ámbitos con libertad. Pero creo que lo que se ha hecho en el Congreso, saltándose el propio Reglamento de la Cámara, no es admisible, aunque es muy típico de la marca Francina Armengol. Ya lo vimos en pandemia, cuando con su comportamiento demostró que piensa que las reglas están solo para que las cumplan los demás. También creo que esto de las lenguas ha sido una cortina de humo para que los españoles estuviéramos entretenidos con este tema y no se hablara de la amnistía.

¿Qué pasa con el catalán en Baleares?

Como le decía antes, a mí siempre me van a encontrar defendiendo que las lenguas son una herramienta de comunicación, no de confrontación.

¿Vox está usando el catalán en Baleares como instrumento de confrontación? Lo digo porque desautoriza el reconocimiento que se hace de él en el Estatut balear.

Vox es un partido distinto al Partido Popular y tiene sus propios posicionamientos, no solo con la lengua sino en muchísimos temas. Yo los respeto profundamente, pero hay algunos que puedo compartir, y otros que no. Ésta es la riqueza de la democracia y lo que nos permitió conseguir un pacto de investidura desde el profundo respeto que tengo a sus 62.000 votantes en las Islas Baleares. Yo nunca le voy a pedir a Vox que asuma los postulados del PP, y Vox, evidentemente, no puede pedirnos a nosotros que asumamos los suyos. Para nosotros es una riqueza el bilingüismo que de verdad se vive en las calles, que se vive en las familias de manera cordial y con normalidad, y que se vive en todos los estamentos de la sociedad, en la Administración Pública y en las escuelas. Aunque, evidentemente, tampoco nos ha temblado el pulso para eliminar el requisito lingüístico en la sanidad, porque nos hemos encontrado con una sanidad pública desmantelada por parte del Partido Socialista, con servicios como el de Oncología de Ibiza, sin oncólogos. Nos hemos encontrado con informes internos del Gobierno del Partido Socialista en los que se reconocía por escrito que el requisito lingüístico resultaba disuasorio.

Decía antes que los posicionamientos de Vox más polémicos son de Vox. Pero como socios, su discurso en violencia machista o sobre la migración, por ejemplo, ¿no contamina el suyo?

Como comentamos antes, después de las elecciones autonómicas hicimos un ejercicio de generosidad, un ejercicio de responsabilidad, y firmamos un pacto de investidura que era el único posible porque el Partido Popular en solitario consiguió en esas elecciones más escaños que toda la izquierda junta. No había alternativa. En cuanto al tema de la mujer, y de la lucha contra la violencia de género, yo siempre he sido muy clara y no he dejado ningún margen para la confusión.

Liderazgo en el PP

¿Fue un error meter a Vox en los gobiernos autonómicos antes de las elecciones generales? Feijóo señaló a esta interferencia en la campaña electoral, en una entrevista con Carlos Alsina, como posible responsable de que el Partido Popular hubiera perdido hasta diez escaños.

La situación en cada comunidad autónoma era distinta. Yo estoy contenta con el pacto alcanzado en Baleares desde el respeto mutuo de las dos formaciones políticas, desde la generosidad, desde poner por delante aquello que nos une y no aquello que nos separa, siendo dos formaciones políticas distintas. Es un acuerdo de investidura que a mí me compromete y que pienso cumplir, con un Gobierno en solitario, lo que me permite marcar los tiempos y las políticas, pero con el apoyo externo de Vox.

¿Pero usted cree que los pactos con Vox les penalizaron en las generales?

Los resultados en Baleares son muy claros: nosotros ganamos las elecciones el 28 de mayo, ganamos las elecciones en julio y aventajamos en 27.000 votos al Partido Socialista. Estos datos no indican que haya habido ningún voto de castigo, sino que, al contrario, se ha refrendado el acuerdo.

De investidura, en su caso, no de gobierno de coalición. En su partido señalan la gestión del pacto con Vox en Valencia y Extremadura como lastres en la campaña del 23J.

La situación en cada región era distinta, como ya le he dicho.

Empiezan a escucharse voces que plantean que en este contexto el PP también debería actualizar su propuesta territorial, para avanzar hacia un modelo más federalista.

Nosotros creemos profundamente en el estado de las autonomías y todavía, sin entrar en otros debates políticos, ideológicos o semánticos, tiene muchos aspectos a mejorar.

Por eso quizás tenga sentido lo de la «actualización».

Mejorar el modelo autonómico actual no quiere decir cambiarlo ni someterlo a las imposiciones independentistas. Por ejemplo, tenemos un sistema de financiación totalmente deficitario para comunidades autónomas como la que yo represento, con un hecho insular que no está en absoluto reconocido.

Modelo de Estado

¿Cuántos cambios espera que haya en su partido en esta nueva etapa si se confirma que sigue en la oposición?

Hay que dejar al presidente que tome sus propias decisiones, igual que él siempre ha sido muy respetuoso con los presidentes autonómicos y regionales. Feijóo ha logrado reflotar un partido que pasaba por un momento muy complicado, probablemente el más difícil de su historia. Ha logrado recuperar el poder territorial y ha conseguido ganar unas elecciones generales con el mejor resultado de los últimos doce años del Partido Popular. Su liderazgo es sólido, y está perfectamente comprometido, no solo con el PP, sino con España.

¿Le ve aguantando otros cuatro años en la oposición y siendo candidato en las próximas generales si finalmente hay otro gobierno de coalición?

Le veo presidente del Gobierno de España.

Lleva cien días de gobierno, ¿lo más duro fue el pacto con Vox?

Mi balance de estos cien días intensos es muy positivo. Hemos demostrado que hay otra forma de hacer política y que somos el Gobierno del cambio y del compromiso con la palabra dada. Me comprometí en campaña a hacer una reforma fiscal para eliminar el Impuesto de Sucesiones en Baleares en los cien primeros días y lo hemos cumplido en los diez primeros días. Y además lo hemos rebajado al 50 por ciento en herencias entre hermanos y entre tíos y nietos, siendo ahora mismo la comunidad en la que se paga menos en concepto de este impuesto. También en los diez primeros días eliminamos el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de la primera vivienda para todos los jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad y lo reducimos al 50 por ciento a familias numerosas y monoparentales. Y habrá más reformas fiscales, porque espero que muy pronto podamos anunciar también una rebaja del tramo autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas y nuevas deducciones fiscales, poniendo a las familias en el centro. Además, hemos aprobado la gratuidad de cero a tres años tanto para las escuelas públicas como para las concertadas y las privadas que se han querido adherir a este decreto. Hemos creado una Dirección General de Salud Mental, hemos aprobado mejoras para los profesores y un decreto para fidelizar profesionales sanitarios. En definitiva, en estos cien días hemos hablado de aquello sobre lo que nos habíamos comprometido y que son los problemas reales de los ciudadanos: fiscalidad, impuestos, educación, conciliación, sanidad y vivienda.