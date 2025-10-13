Marruecos aleja de la frontera a 540 inmigrantes que se preparaban para entrar ilegalmente en Ceuta

Durante el pasado fin de semana, las autoridades marroquíes han deportado a 550 de inmigrantes que se preparaban para entrar ilegalmente en Ceuta. La operación se iniciío en los bosquesque se extienden entre las ciudades de Tánger y Tetuán, con la indentificación de grupos escondidos en la zona.

La Gendarmería Real, las Fuerzas Armadas Reales y las Fuerzas Auxiliares detuvieron a 400 migrantes procedentes de países del África subsahariana; todos ellos fueron trasladados a las regiones oriental y meridional del paaís.

Asimismo, han sido detenidos 140 marroquíes, incluidos 40 menores, que fueron trasladados a las ciudades y regiones desde las que habían iniciado su acercamiento a la zona fronteriza.

La mayoría de los jóvenes y menores marroquíes detenidos procedían de las ciudades de Beni Mellal, Khouribga, Errachidia y Tinghir, así como de Casablanca, Rabat, Salé y Kenitra, destinos a los que fueron transportados en autobuses destinados a tal efecto.

Fuentes que cita Hespress prevén que las fuerzas de seguridad, se verán sometidas a presiones en los próximos días mientras continúan sus esfuerzos para impedir que los inmigrantes lleguen a la valla fronteriza. Los servicios de seguridad han iniciado investigaciones para identificar a los implicados en la difusión de "llamamientos incendiarios" y detener a los sospechosos de estar detrás de estas publicaciones que llaman a la inmigración ilegal o de participar en su planificación.