Marruecos detiene a 5.000 inmigrantes que se preparaban para entrar ilegalmente en Ceuta

Un total de 5.000 personas han sido detenidas por las Fuerzas de Seguridad marroquíes cuando preparaban su entrada ilegal en Ceuta. Han sido arrestados en las ciudades y bosques y en las zonas adyacentes a la valla de la ciudad autónoma.

El número de marroquíes detenidos en la operación, en la que participaron la Gendarmería Real, las Fuerzas Armadas Reales y las Fuerzas Auxiliares, así como la Seguridad Nacional en zonas urbanas, alcanzó aproximadamente los 3.000 jóvenes y menores. Han sido trasladados a otras ciudades como Beni Mellal, Khouribga, Errachidia y Tinghir, así como Casablanca, Rabat, y Kenitra.

El número de inmigrantes africanos procedentes del África subsahariana detenidos en la operación alcanzó los 2.000, y las autoridades los deportaron en autobús a las regiones oriental y meridional del país.