El Senado se prepara para la comparecencia de Sánchez: mayor seguridad y salas adicionales para los periodistas

El Senado ha comenzado ya los preparativos para acoger la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', y tiene previsto habilitar más salas ante el incremento de periodistas, así como reforzar la seguridad que supone la presencia del jefe del Ejecutivo.

Según han explicado a Europa Press fuentes del Senado, la institución ya está trabajando en las acreditaciones para la comparecencia de Sánchez, que está prevista para el jueves 30 de octubre a partir de las 9.00 horas.

No obstante, estas mismas fuentes precisan que el Senado ya está acostumbrado a los preparativos por la presencia del jefe del Ejecutivo en la Cámara Alta, recordando que Sánchez ya protagonizó varios 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la legislatura pasada cuando el jefe de la oposición era senador. Estos enfrentamientos entre Sánchez y Feijóo generaron mucha expectación mediática y el Senado ya tiene esa experiencia para habilitar salas adicionales ante el incremento de los periodistas.

Del mismo modo, la presencia de Sánchez en el Senado también implica un refuerzo en la seguridad al tratarse jefe del Ejecutivo, algo en lo que la Cámara Alta también ya está trabajando.

Volcados en la comparecencia

En cualquier caso, estas mismas fuentes han señalado a Europa Press que la institución estará ese día "volcada" en la comparecencia de Sánchez, ya que la previsión es que no haya ningún otro acto más el 30 de octubre. Eso sí, todavía no se sabe la sala en la que se producirá el interrogatorio al presidente del Gobierno, ya que esta decisión corresponde a la Mesa de la comisión de investigación, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta.

Casi todas las comparecencias se han producido en la sala Clara Campoamor del Senado, que tiene un aforo más reducido al ser un habitáculo previsto para comisiones, aunque la Mesa puede cambiar a una sala mayor teniendo en cuenta la afluencia que se prevé para esta comparecencia. También hay que tener en cuenta que la sala Clara Campoamor se encuentra en la planta más superior del Senado y en su entrada se producen muchas aglomeraciones de periodistas en las comparecencias más mediáticas, algo que también puede pesar en la Mesa a la hora de tomar esta decisión.