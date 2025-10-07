Militares británico se entrenan junto a sus homólogos marroquíes en las manionras "Desert Mountain", que se celebran cerca de Maeeakech. El ejercicio se centra en el entrenamiento avanzado en intervención rápida y combate urbano para mejorar la cohesión operativa.

El Ejército Real de Gibraltar dijo que su participación en el ejercicio militar anual Desert Mountain fue liderada por el 3er Batallón de Granaderos Británicos.

Un coronel del Ejército Real de Gibraltar expresó la importancia de las maniobras: “Este ejercicio representa no solo un hito en 25 años de cooperación, sino también la amistad continua y la confianza operativa mutua entre el Ejército Real de Gibraltar y la Brigada Marroquí”. “Estamos orgullosos de ser el vínculo constante en esta asociación y nos complace ver que el ejercicio se expande para incluir otras unidades del Ejército británico”.

Por su parte, el teniente Joseph Pfang destacó el honor de liderar una parte del Ejército en esta misión, al poder trabajar junto al 3er Batallón de Rangers y la Brigada Marroquí fue una experiencia profesional y personal" “La capacidad de nuestros soldados para guiar y apoyar fue un honor, y nos vamos de Marruecos confiados en que estos lazos seguirán fortaleciéndose".