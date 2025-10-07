Podemos amenaza al Gobierno con una nueva derrota con su negativa al embargo de armas a Israel

El aplazamiento de la votación sobre el embargo de armas a Israel parece que no servirá para que el socio morado del Gobierno cambie su posición y la propuesta aportada desde el Consejo de Ministros supere el examen parlamentario el próximo miércoles. De la misma manera que con la última concesión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Junts en materia migratoria que no contó con el apoyo de la formación comandada por Ione Belarra, se espera que Podemos vote en contra.

Junto con los votos negativos del PP, Vox y la Unión del Pueblo Navarro (UPN), el Gobierno sumaría una nueva derrota parlamentaria para confirmar el pleno de tropiezos desde el comienzo del nuevo curso político que se elevaría hasta las siete derrotas parlamentarias en menos de un mes. Ya sea por Junts o por los diputados de Podemos, la coalición se ha visto abocada a recurrir a los decretos de rango ley para poder aprobar nuevas medidas ante la falta de apoyos.

Pese a la prolongación de 24 horas más, que serán intensas entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, esta mañana desde Podemos se ha exigido al Gobierno que clarifique el papel que desempeñarán las bases de Rota y Morón y ha tildado de "fake" y "engaño" el actual decreto del embargo de armas. Pese a sus críticas no se ha pronunciado sobre la posición final de la formación que es la llave para la aprobación.

De la misma manera Belarra ha denunciado al Gobierno al que considera un cómplice de Israel y que el decreto presentado en el Congreso de los Diputados solo servirá para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtenga "un titular". En el final de su comparecencia ha reclamado que el Gobierno de España rompa relaciones con Israel debido a sus acciones contra el pueblo de Palestina en los últimos dos años.

El PSOE depende de Ábalos para forzar un empate

Cercado por su informe patrimonial que señala la gran cantidad de incoherencias en sus cuentas bancarias y las transacciones realizadas que se aproximan a cerca de 100.000 euros sin una resolución certera, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, no ha abandonado su acta de diputado y ante la falta de apoyo de Podemos puede ser fundamental para forzar un empate en la votación del próximo miércoles sobre el embargo de armas. Si Coalición Canaria mantiene su posición y no se producen sorpresas, se podría llegar a los 175 diputados, pero no a la mayoría absoluta.

Sin contactos con Podemos desde el Gobierno, pese a la insistencia de Sumar, se necesitarían al menos cuatro abstenciones para poder aprobar el embargo, si no se producirían tres votaciones para resolver la situación. En el caso de que no se rompiese el empate, la propuesta sería rechazada.