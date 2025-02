Miquel, el guardia civil guía de deportistas ciegos

Miquel y Edu están tan compenetrados que dan las zancadas al unísono. El destino unió a este cabo de la Guardia Civil con su ya inseparable programador informático invidente. Juntos comparte su gran pasión: el deporte. Una historia de superación que ha sido premiada por el Instituto Armado en la tercera edición de la Gala de la Junta Central de Educación Física y Deportes. "Pon un ciego en tu vida", bromea este funcionario en una entrevista para LA RAZÓN donde desvela su próximo objetivo: promover esta iniciativa a más gente.

Miquel Frau (1981) es originario de Selva (Mallorca). "Cuando aprobé la oposición la gente joven que ya estaba dentro del cuerpo no hacía más que repetirme que yo no era un guardia de vocación. No entendía muy bien esas palabras. Afirmaban que no lo había mamado desde pequeño como muchos de ellos. Con el tiempo llegué a entender que mi vocación era ayudar al prójimo, no importaba el medio, sino el objetivo y el resultado", detalla este cabo que recientemente ha pasado a ser sargento alumno.

"Lo que me llevó a decidirme por la Guardia Civil y no por otro cuerpo, fue que me considero un guardia por flechazo. Me enamoré del uniforme, de esa palabra que nos define tan bien: benemérito. Que se quita su abrigo para cubrir al necesitado, del que está bajo las inclemencias meteorológicas para que otros lleguen a casa a abrazar a sus familias", describe.

Miquel y Edu, tras la disputa de una carrera Cedida

Dentro de esta obsesión por ayudar al prójimo. Miquel se unió en 2018 a una iniciativa de la ONCE que buscaba personas que ayudaran a invidentes en su actividad deportiva. Antes de conocer a Eduardo Pérez, tuvo otros dos compañeros a los que tuvo que dejar por motivos de lejanía. "Hay veces que es muy complicado compaginar los desplazamientos con el trabajo", lamenta.

Sin embargo, a finales de ese año, las zancadas de Miquel y Edu se unieron. Fue el comienzo de un "hermoso camino juntos", en el que entrenan y compiten como uno solo. "Edu es una persona extrovertida", describe el funcionario a su compañero que padece desde nacimiento retinosis pigmentaria, lo que hace que su campo de visión se reduzca a un 2%.

"Pon un ciego en tu vida"

"Siempre digo a todo el mundo, pon un ciego en tu vida. Edu me enseña cada día lecciones. Cuando sale del oftalmólogo me llama y me dice: buenas noticias. No ha empeorado mi enfermedad", relata el cabo del Instituto Armado. "Necesita de alguien que le guíe para realizar la mayoría de las cosas que los demás podemos hacer solos. Esta situación que vive desde prácticamente su nacimiento, ha hecho que sea una persona admirable, luchadora, y que pese a caerse es capaz de levantarse con más fuerza para poder coger impulso e intentarlo de nuevo", enfatiza Miguel.

Este agente de la Guardia Civil se considera "más introvertido" que su compañero. Siempre ha dedicado parte de su tiempo a practicar algún deporte. En los cinco años que llevan entrenando y compitiendo juntos han participado en once pruebas de 10 km, dos media maratones, un acuatlón, un triatlón y tres travesías a nado en aguas abiertas en distancia 3.000 metros.

El cabo de la Guardia Civil y su compañero en una carrera Cedida

"Pero lo más bonito y divertido es el día a día, las horas compartidas que crean una complicidad, una confianza que de ninguna otra forma podría darse", afirma este agente. Y es que, cinco años después, ya es algo más que un amigo prácticamente un "miembro más de la familia".

Fruto de esta relación, han creado juntos una iniciativa que se denomina #2ojos4piernas. El objetivo es ayudar a las personas que quieren realizar una actividad deportiva y que requieren de la ayuda de otras para poder practicarlo. "Dos personas que entrenan juntas con el objetivo primordial de superar las barreras físicas y mentales, de competir por mejorar, de competir por superarse y quizás también competir para ganar, aunque eso no sea lo más importante", es el resumen de este proyecto.

Una fuentes de inspiración

Juntos es mejor que separado. Ambos disputan cualquier tipo de actividad para dar visibilidad a esta medida. Comparten tiempo juntos y buscan "conseguir que la gente con necesidades especiales entienda que son y serán capaces de hacer lo que se propongan". Miquel y Edu tienen el sueño de poder desarrollar una aplicación, tipo "Tinder", que permita ampliar el radio de búsqueda de estas personas. Un sueño que tendrá que esperar porque supone un gran desembolso económico.

El cabo de la Guardia Civil y su compañeros fueron premiados en la gala anual del Cuerpo en el que se reconocer el trabajo de los funcionarios. "El deporte y los y las deportistas sois una fuente de inspiración y ejemplo representando algunos de los valores intrínsecamente asociados a la Guardia Civil: sacrificio, abnegación, disciplina y trabajo en equipo. Y lo hemos comprobado plenamente, con este proyecto tan bonito", señaló la directora General Mercedes González.

"Siempre recibo mucho más de lo que doy", afirmó el cabo mientras que Eduardo resaltó la importancia del deporte, de cualquier categoría, en su vida y en la de todos, y le agradeció a Frau que compartiera con él esta actividad. Para desarrollar esta pasión, este "binomio" cuenta con la colaboración de la Fundación de la Guardia Civil que les proporciona un pequeño importe para que luzcan sus prendas de ropa en las pruebas y también con el patrocinio de Vulcan Sportwear.