Nadia Calviño sentencia el final de Podemos. "Los resultados del 28-M reflejan su desaparición"

Sin titubeos ni paliativos. Cuando se cumple una semana de las elecciones autonómicas y municipales donde las urnas castigaron, en general, a todos los partidos de izquierda y dieron la llave al PP, en el PSOE, lejos de valorar sus propios resultados, ponen el foco en su izquierda y también en Ciudadanos.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, no ha dudado en hacer más sangre de la situación que vive a día de hoy su socio en el Ejecutivo. Como si estuviésemos en plena campaña ya de cara a las elecciones generales, la ministra socialista ha dejado claro sus impresiones de los resultados del 28M. En su opinión evidencian "la desaparición de Podemos y de Ciudadanos", ha asegurado este sábado en su visita a la Feria del Libro de Madrid.

"Los resultados nos dicen que desaparecen Unidas Podemos y Ciudadanos y también que los datos que conocíamos de Vox se trasladan a las municipales. Al final, lo importante es transmitir que allí donde gobiernan el PP y Vox se recortan derechos a las mujeres", ha zanjado.

Por otro lado, preguntada por su decisión de no concurrir en las listas electorales en las elecciones generales del 23 de julio, la vicepresidenta ha refrendado que su compromiso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez es "firme y claro", a pesar de no ir en las listas. Calviño es un perfil independiente desde la creación del primer gobierno socialista tras la moción de censura a Mariano Rajoy y repetirá este esquema. Cree que ocupará, de nuevo, un puesto de relevancia si ganan las elecciones y gobiernan. "Soy vicepresidenta primera del gobierno, he dirigido la política económica desde 2018, una política económica que funciona, que tiene resultados positivos; estoy comprometida con el presidente y con el proyecto liderado por el PSOE y seguiré teniendo ese protagonismo y ese papel importante en el ámbito de la política económica de nuestro país, hasta las elecciones y espero que después también, por supuesto".