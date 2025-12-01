Un norteamericano, protegido por Putin en Rusia, que pretende desatar una "guerra racial"

Rinaldo Nazzaro, que utiliza los alias de Norman Spear y Román Wolf, es un ciudadano estadounidense afincado en Rusia desde donde dirige el grupo neonazi "The Base", una de cuyas células ha sido desarticulada por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) en una operación pionera en España, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN.

Goza, según todos los indicios, de la protección de Putin, que lo utiliza cn fines desestabilizadores contra Occidente. Mantiene que "estamos ante una guerra racien en ciernes".

"The Base" es un grupo paramilitar neonazi fundado en 2018 en Estados Unidos que busca el colapso del sistema mediante actos terroristas para imponer la supremacía blanca y que cuenta con células en Canadá, Australia, Sudáfrica y varios países europeos. La que iba a empezar a funcionar en España es la que ha sido desmantelada ahora. Tenía entre sus objetivos a las Fuerzas de Seguridad, judíos, musulmanes e inmigrantes. Nazzaro esta requisitoriado judicialmente en Estados Unidos y otros países y si banda ha sido declarada terrorista.

Nazzaro comenzó organizando grupos paramilitares en unos terrenos del estado de Washington. Utiliza las redes sociales, fundamentalmente Telegram, para captar a sus adeptos. Conforme observa su fervor por el grupo les da claves para pasar a canales privados a través de los que les mfacilita manuales sobre tácticas de combate y fabricación de explosivos.

La filosofía de esta organización es «acelerar» la caída de las instituciones -de ahí el termino ‘aceleracionistas’- mediante actos terroristas para provocar el caos y dar paso a una guerra racial y en último término a un Estado de hombres blancos.

Miembros de ese grupo aparecen como responsables de actos de vandalismo contra sinagogas en los estados de Wisconsin y Michigan (2019) y otras actividades con objetivos terroristas en los dos años siguientes. El 28 de octubre de 2021, un juez federal estadounidense condenó a dos individuos de ‘The Base’ a nueeve años de cárcel cada uno por varios delitos con los que buscaban promover el terrorismo en Estados Unidos. En Europa, un joven de Apulia (Italia) fue detenido en octubre de 2022 como responsable para ‘The Base’ de prácticas de reclutamiento con fines de terrorismo internacional y propaganda e incitación a cometer discriminación racial, étnica y religiosa.

Un año más tarde, en noviembre de 2023, Europol y Eurojust coordinaron una amplia operación internacional contra el terrorismo de extrema derecha que culminó con la detención de varios sospechosos en distintos países europeos.