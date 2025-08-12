Puente utiliza los incendios para atizar en redes al PP por su gestión

En plena ola de incendios que asola de norte a sur el país, con especial incidencia en Castilla y León y Andalucía y que ha obligado a evacuar a familias y turistas mientras miles de hectáreas quedan arrasadas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha protagonizado una polémica por sus mensajes en redes sociales.

Puente utilizó la situación de emergencia para lanzar reproches al Partido Popular, dirigiéndose al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con comentarios irónicos como: “¿Te ha contado [el presidente de Castilla y León] qué tal el tiempo en Cádiz? Está calentita”.

El líder del PP había informado previamente de que estaba en contacto con el presidente Fernández Mañueco para seguir la evolución de los fuegos y transmitir su respaldo a los equipos de extinción y a los damnificados.

Puente llegó incluso a escribir: “Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso”, y publicó —para luego borrar— otro mensaje sobre el incendio en Tarifa: “Este a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma”, lo que provocó indignación en Andalucía. Ante la polémica, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, le acusó de “frivolidad” e “incompetencia” y reclamó su dimisión.

La polémica se originó cuando el ministro Puente publicó en X un vídeo de fuegos artificiales con el texto: «Mediterráneo puro. Altea. Castell de l'Olla». Horas más tarde, tras una noticia de El Debate que le acusaba de negligencia ante una nueva crisis ferroviaria, Puente aludió a los incendios en Castilla y León con un escueto «Se quema», seguido de «Mañueco de vacaciones».

Las críticas no tardaron en llegar, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió: «Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas, sería cesado de manera inmediata», reclamando a Pedro Sánchez «sensibilidad y respeto» hacia el dolor de los españoles. Puente replicó acusando a Feijóo de hipocresía: «Si un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a presidente dejaría de ser mi partido».