La otra factura de Podemos tras su fracaso en el 28-M en seis comunidades: pierde 366.261 euros

La debacle que ha sufrido la izquierda no solo se resume en la pérdida de gobiernos autonómicos, como en la Comunidad Valenciana o Extremadura, o en la imposibilidad para acceder a nuevos, como en la Comunidad de Madrid o en Extremadura. La otra derivada consecuencia directa del batacazo electoral es la pérdida de subvenciones electorales por la no consecución o reducción de escaños.

Unidas Podemos ha perdido 32 escaños respecto a las elecciones autonómicas de 2019.Los morados se quedan con 15 escaños en 2023, procedentes de siete comunidades autónomas. No logran escaños en tres comunidades donde antes sí tenían representación y siguen sin conseguirla en otras dos que en 2019 ya habían perdido previamente -Castilla -La Mancha y Cantabria-.

De la sangría en votos y en escaños en general, la primera lectura económica es la pérdida de 527.123 euros procedentes de empeorar resultados en seis comunidades autónomas. Los morados solo conseguirán financiación económica gracias a mantener resultados en La Rioja, Extremadura y Murcia y subir un escaño en Navarra. De ahí consiguen retener 160.862 euros, por lo que la pérdida total -solo en autonómicas- es de 366.261 euros. Esta cifra proviene solo de la subvención por escaño autonómico logrado en cada parlamento y no incluye la ayuda por voto logrado debido a que todavía no son definitivos y queda por contabilizar el voto exterior en los próximos días.

Por ejemplo, en las comunidades donde empeoran sus resultados, como en Asturias, los morados tenían cuatro escaños en 2019, al quedarse con uno solo, los morados pierden en total 33.396 euros. Cada escaño en Asturias se paga a los partidos con 16.698 euros. En Aragón, los morados pierden 37.833 euros al dejarse cuatro escaños respecto a las últimas elecciones. La sangría más notable es la de Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. En la primera, los morados se quedan sin 219.000 euros y en la segunda hasta 111.384 euros.

A esta pérdida, los morados tendrán que enfrentarse a otra mayor. Podemos financió su campaña electoral -como es tradición- gracias a la fórmula de los microcréditos. El partido pedía dinero a su militancia con el objetivo de sufragar los gastos en campaña y, después, una vez que el Gobierno ingresa a todos los partidos políticos sus subvenciones según los resultados obtenidos en las elecciones, comenzaban a devolver esta "deuda" con su militancia. Para esta campaña, el partido de Ione Belarra había recaudado hasta 1.150.000 euros por esta vía. Una información que antes podía consultarse en la web de Podemos y que ahora ya no aparece. Este dinero procedía de la campaña en las doce comunidades con elecciones y en los más de 8.000 municipios. Lo cierto es que, solo contando con el dinero logrado en las comunidades con elecciones -sin contar País Vasco, Galicia, Andalucía o Castilla y León donde no había autonómicas- el partido no logra cubrir con las subvenciones que obtendrán por escaño, la deuda con la militancia. Con el dinero total que han retenido, los 160.862, el partido tiene una deuda con la militancia de 989.138 euros.