Page, convencido de que se adelantarán las elecciones generales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está seguro de que "las elecciones se van a adelantar". "No tengo dudas", dijo hoy durante una entrevista en "Al Rojo Vivo" al ser preguntado por la situación del Gobierno y la convicción del presidente, Pedro Sánchez, de que terminará la legislatura.

Ante la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que de no convocará las elecciones generales hasta verano de 2027, el presidente castellanomanchego ha considerado que no es tanto "que se discuta si son o no anticipadas", sino que "la pregunta es si serán precipitadas".

Según su impresión, el Gobierno "no tiene ni idea de hasta dónde va llegar el agujero que están haciendo los casos de corrupción" y ante la pregunta de si opina que Sánchez desconocía los hechos que se investigan, ha afirmado: "Quiero creerme a Sánchez".

Además, Page ha reaccionado a las declaraciones de Felipe González en donde ha asegurado que no votará al PSOE si Sánchez es el candidato en las próximas elecciones generales. En concreto, ha afirmado que "siempre" verá a Felipe González apoyando al PSOE "de una u otra manera, aunque sea desde una posición crítica". "Siempre apoyará al PSOE, eso lo tengo muy claro porque lo lleva en la sangre, lo lleva en los genes. Pero coincido con él en que es bochornoso", ha espetado.

De cara al próximo Comité Federal del PSOE, ha indicado que le interesa "ir a escuchar las explicaciones". "Quiero ver en qué consiste asumir la responsabilidad de lo que ha pasado, que al menos sea una parte de lo que exigiríamos a otros partidos", ha exigido García-Page.

En cualquier caso, ha desvelado que Sánchez no le ha llamado para preguntarle su opinión, si bien ha defendido que "lo importante son los valores y los principios del partido, que están por encima de los dirigentes".

El presidente de Castilla-La Mancha ha calificado de "bochornoso" que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley de amnistía para los involucrados en el 'procés' y ha denunciado que, además, ha aportado argumentos "jurídicamente muy infantiles, muy flojos".

En una entrevista en La Sexta, García-Page ha incidido en que los argumentos del Constitucional van a tener "consecuencias en otros órdenes" y que con ellos "se ha negado a sí mismo", porque "si todo lo que no está prohibido está permitido, en realidad casi sobra el Tribunal Constitucional".

También ha alertado de que en la amnistía, una ley "espuria, claramente inmoral", "hay excepción al principio de igualdad ante la ley, que es sagrado en cualquier régimen constitucional".

Para el presidente castellanomanchego, el Tribunal Constitucional tiene legitimidad, pero ha considerado que "no es infalible ni habla ex cátedra", por lo que ha añadido que "no solo se puede discrepar", sino que también este órgano "acaba de firmar una etapa muy negra".

Incluso ha sugerido que, en una futura reforma de la Constitución, se debería "revisar a fondo el papel y la composición" de este órgano.

Con todo, ha incidido en que lo que más le preocupa son los argumentos aportados para apoyar la amnistía, que son "muy infantiles, muy flojos" y que además se los ha escuchado "a los redactores, a los inspiradores, a los guionistas, tanto de los argumentarios que algunos siguen al pie de la letra como de los redactores de la ley".

"Para mí es muy grave, muy inmoral, muy fronterizo. Es la expresión más detallada del 'todo vale', que en este caso no solo se practica en las leyes, sino incluso arrastra a las instituciones", ha denunciado, al tiempo que ha resumido el aval del TC a la amnistía como "la crónica de un bochorno anunciado".

Asimismo, y ante el argumento del Gobierno central de que la amnistía a los líderes del 'procés' ha servido para mejorar la convivencia en Cataluña, ha denunciado que el Ejecutivo "está como está el partido, con los niveles de credibilidad más bajos de la democracia" y de hecho ha pedido que "no presuman", porque "no es un hecho para glosarlo": "Que no presuman de hacer de la necesidad virtud, de contradecir la palabra que se dio".

De hecho, ha opinado que "Cataluña se ha desinflamado a costa de inflamar el resto de España" y ha considerado que si los indultos a los condenados no hubieran sido consecuencia "de un chantaje barriobajero" habrían sido "más útiles".

Aun así, ha asegurado que la ley de amnistía no tiene nada que ver con los indultos, porque el indulto requiere una condena previa y "esto es casi que el Estado se pone de rodillas reconociendo que lo hizo mal y el que lo hizo bien fue Puigdemont", por lo que ha afirmado que eso no lo puede aceptar.