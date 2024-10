Page llega a Moncloa para verse con Sánchez tras seis años y en medio de la tensión por el cupo catalán

Expectación en la cita de hoy y también en el marco en el que tiene lugar la reunión.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá esta mañana con el presidente de Castilla-La Mancha y del PSOE en la región, Emiliano García-Page, en el marco de los encuentros bilaterales con los presidentes autonómicos. Será la primera reunión de este tipo en seis años. La última vez que García´-Page acudió a Moncloa, a instancias del líder del Ejecutivo, fue en el año 2018, cuando Sánchez accedió al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy y en el marco de reuniones que se celebraron entonces con todos los presidentes autonómicos.

En la reunión de trabajo habrá varios elementos de fricción. Se producirá a dos meses de que tenga lugar el Congreso refundacional del PSOE y en medio de asuntos que afectan de lleno a la relación entre Sánchez y Page: la financiación singular, o los pactos con el expresident fugado de Cataluña, Carles Puigdemont, para lograr la amnistía y con Bildu para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, son los principales asuntos que más distancian a ambos mandatarios.

Sánchez y Page se verán hoy después de que éste último fuera uno de los únicos dirigentes socialistas que no avalara la candidatura del presidente del Gobierno para su reelección como secretario general de los socialistas, o después de que el propio presidente manchego haya elevado en múltiples ocasiones sus críticas contra los pactos del PSOE para mantenerse en Moncloa. La amnistía fue el primero de los roces en esta legislatura entre el PSOE de Sánchez y García-Page, y su aprobación resultó en un recurso de incosntitucionalidad por parte de la región manchega junto a más presidentes populares.

Ahora, el pacto recientemente alcanzado por el PSOE con Bildu para desbloquear la Ley de Seguridad Ciudadana, tampoco cuenta con el favor de García- Page. Ayer mismo cargó contra Bildu: «Si se quitaran ellos la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas ya sería suficiente». En la antesala de la reunión, Page también denunció que Puigdemont volviera a «amenazar» al Gobierno. «Sigue insistiendo en que sus siete votos son decisivos». «Es normal que se pase todos los días recordando que tiene el mando a distancia, claro», zanjó. Sobre la financiación singular, concretamente, ayer Page tildó de «lamentable» el «espectáculo de permanentes cesiones y chantajes a los que se está sometiendo la política española. La ansiedad de los independentistas no tiene límite y, por tanto, lo que no podemos es estar alquilando la gobernabilidad y lo que no se puede es perjudicar a 40 millones de españoles por hacerle caso a alguien como Puigdemont”, ha argumentado.

Como prioridades, para la reunión, el jefe del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también aseguró su clara intención de “plantear cuestiones que son de alcance estratégico para la región”, como por ejemplo que se "aceleren" los cambios en las reglas de explotación del Trasvase. También reclamará la "fijación de los niveles mínimos del caudal ecológico del Tajo".

Sánchez también tendrá una reunión bilateral con el presidente de la Región de Murcia, el popular, Fernando López-Miras, quien acudirá a la reunión “con la máxima voluntad de diálogo, con la solidaridad e igualdad entre españoles como principios irrenunciables y con la absoluta firmeza que requiere la defensa de las necesidades de los ciudadanos de la Región de Murcia”. “Llevamos seis años sin poder hablar de manera directa con el presidente del Gobierno de España y hay necesidades inaplazables que no pueden esperar mas para tener solución”, ha subrayado Ortuño, quien ha destacado entre ellas “el agua que necesitamos y a la que tenemos derecho” y una financiación “justa” que “nos permita garantizar los servicios públicos”.

Por último, se citará con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien pidió a Sánchez que “reaccione” y avance con la solución a los problemas de la Comunidad Valenciana en la reunión de mañana en Moncloa. “Queremos poner sobre la mesa algún avance. Estamos cansados de no avanzar durante demasiado tiempo con el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha afirmado en declaraciones desde Bruselas en las que ha señalado que la región se “impacienta” ante la “falta de atención” del Ejecutivo.