Page y Núñez aprietan el acelerador en la recta final de la campaña

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato socialista a la reelección, Emiliano García-Page, y el presidente del PP en la comunidad autónoma y aspirante a su sucesión, Francisco Núñez, apuran estos últimos días de campaña para llevar sus mensajes a todos los rincones de la geografía regional.

Así, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego dedicó ayer la jornada a un acto electoral en Olías del Rey, con la presencia de quien fuera durante más de veinte años presidente también de la comunidad autónoma, José Bono, que a su vez es vecino y residente de esta localidad próxima a Toledo.

El resto del día, el presidente de la Junta lo dedicó a preparar el debate que por la noche mantendría con los otros cuatro candidatos a la jefatura de la comunidad autónoma, después de que durante la mañana volviera a pedir el voto para «seguir avanzando sin conformismo» y con el aval de su gestión en la legislatura «más dura de la democracia».

Mientras tanto, el líder de la oposición, Francisco Núñez, aprovechó la mañana del lunes para exponer los puntos principales de su programa en materia de infraestructuras. En este sentido, apostó por un plan de logística que vaya por la inversión en transporte y por reactivar la obra pública.

Además, Núñez aprovechó el día para visitar Cofarta, una de los gigantes de la farmacia en España, y allí garantizó «los puntos de salud abiertos y conectados con la consejería de Sanidad para mejorar el servicio sanitario de la región». Todo ello después de una jornada, la del lunes de ayer, que sirvió para comprobar una vez más lo ajustado que están las previsiones y las encuestas en la recta final de la carrera electoral.

De hecho, este mismo periódico, LA RAZÓN, publicó ayer la última encuesta permitida antes de que queden prohibidas por la legislación electoral y determinaba que podría producirse un cambio de gobierno el próximo domingo, según los datos establecidos por Nc Report. Según el sondeo, el Psoe de Emiliano García-Page obtendría dieciséis diputados el próximo domingo, quedándose solo a un escaño de la mayoría absoluta. De igual forma, PP obtendría entre catorce y quince diputados, y Vox entraría en el Parlamento de Castilla-La Mancha, con entre dos y tres diputados, que podrían ser decisivos a la hora de configurar una mayoría en la Cámara.

Es por ello que en los últimos días, Emiliano García-Page no ha dejado de advertir que lo que se juega el próximo domingo no es otra cosa que su continuidad al frente de la Junta o su relevo por una coalición de PP y Vox, parecida a la que se originó en Castilla y León. De hecho, estos últimos días ha aparecido en la comunidad autónoma, como un actor habitual más, el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha pedido el voto para su formación política, sobre la base de que el PSOE de Page no es igual al PSOE de Pedro Sánchez.

Esa misma tesitura mantienen los jóvenes de Nuevas Generaciones, que estos últimos días han hecho circular por diferentes localidades de la región, varios autobuses en la región donde puede leerse que «Sánchez, Page y Otegi son lo mismo» o al propio presidente de Castilla-La Mancha caracterizado como si fuera Hugo Chávez diciendo aquello de «exprópiese».

Tal circunstancia ha provocado el enojo evidente del presidente Emiliano García-Page, quien ha asegurado que «la campaña está demostrando que hay algunos que sólo saben insultar y no traen medidas para esta tierra… Se apoyan sobre ella para intentar progresar ellos».

Y es que Page ha sido bastante claro cuando ha podido en torno a lo sucedido con Arnaldo Otegi y la formación que él lidera. Frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró hace diez días que «con los asesinos de ETA, no iría ni a la vuelta de la esquina», en referencia a la inclusión de asesinos de la banda terrorista en listas electorales. Los próximos días serán decisivos para cerrar y determinar las propuestas de unos y otros y, sobre todo, saber con qué sensaciones llegan ambos a la recta final de la campaña electoral. Y el día después de la noche electoral, determinante para conocer el color del Palacio de Fuensalida de Toledo.