Page, ante Sánchez: "No hay garantías de que el independentismo renuncie a volver al punto de partida"

Una de las intervenciones más esperadas en el Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado, y en el que por primera vez su secretario general, Pedro Sánchez, ha defendido claramente la amnistía, era la de Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha, único socialista que gobierna con mayoría absoluta, había mostrado su férrea oposición a la amnistía como medida de gracia en las últimas semanas y así lo ha vuelto a manfiestar hoy ante Sánchez.

Durante su intervención, que ha llegado tras la de los candidatos del País Vasco y Galicia, Page ha retirado su rechazo a la amnistía y ha hecho una reflexión profunda y sosegada sobre los resultados electorales y el contexto político en el que nos encontramos. El dirigente socialista ha defendido con contundencia y respeto las razones políticas que le llevan a oponerse a esta polémica amnistía. A su juicio, el debate ya no solo se centra en que esta medida quepa o no en la Consitución, sino en el choque que provoca con el proyecto político del PSOE: "No hay garantías de que el independentismo renuncie a volver al punto de partida".

El presidente autonómico ha dejado claro su apoyo al pacto con Sumar y al hecho de que haya un gobierno progresista. Sin embargo, considera que la negociación debería haberse centrado en hacer elegir a los distintos partidos entre la dicotomía del 23J: o PSOE o PP+VOX . A su juicio, de esa forma le hubiera ido mucho mejor al PSOE.