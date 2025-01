Pedraz rechaza enviar a Aldama a prisión y minimiza sus "ataques" al PSOE

El magistrado Santiago Pedraz ha declinado enviar a prisión a Víctor de Aldama, tal y como había pedido el PSOE, por su implicación en la trama de los hidrocarburos. El instructor sostiene que no hay indicios nuevos para convocar la 'vistilla' sobre la petición de cárcel, por lo que mantendrá la libertad provisional que acordó el pasado 21 noviembre, cuando protagonizó su primera confesión en el caso Koldo.

En su auto, el magistrado que instruye la trama del fuel precisa que para acordar la nueva audiencia solicitada por la formación socialista se necesita que se aporten nuevos datos o hechos relevantes. "De otra forma, el juez no está obligado a acordar la misma, pues aparte de vulnerar el derecho a la estabilidad procesal (que evita el abuso procesal) no existiría base jurídica suficiente para revisar una medida que ya fue decidida", expone.

La formación, que litiga como acusación popular, reclamó a Pedraz que acordase su retorno a Soto del Real al considerar que no ha cumplido su compromiso de colaboración con la Justicia. Aldama, por su parte, respondió declinando la petición. En su escrito, asegura que la petición es interesada y que ha entregado al caso Koldo que se sigue en el Tribunal Supremo siete documentos que custodió su mano derecha mientras estuvo en prisión y que comprometen al PSOE.

Ahora Pedraz resuelve en contra de la solicitud de la formación socialista, advirtiendo, además, que no constituye ninguna novedad para el procedimiento los ataques de Aldama al partido. "Con lo alegado hasta ahora no hay base para considerar existan nuevos datos. Desde luego no lo son las entrevistas o comparecencias públicas que haya podido realizar el investigado, pues son cuestiones que no afectan a esta causa. Los 'ataques' al PSOE o a otras personas, como si el Sr. Aldama colabore o deje de colaborar en otras causas, no suponen, por tanto, hecho nuevo alguno", incide Pedraz.