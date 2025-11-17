Piden al Gobierno iluminar de rojo el Congreso en honor a los cristianos perseguidos

Abogados Cristianos ha registrado oficialmente una solicitud ante la Dirección General de Relaciones con las Cortes para que el Congreso de los Diputados se ilumine de rojo con motivo del Día Internacional de los Cristianos Perseguidos, que se celebrará el próximo 19 de noviembre.

En su escrito, la fundación asegura que, de manera similar, se ha iluminado el Congreso con los colores "del lobby LGTBI" durante las noches del 16 y 17 de mayo de 2025, y solicita que se reconozca así la situación de persecución que sufren millones de cristianos en todo el mundo.

Paralelamente, ha lanzado una campaña de recogida de firmas en su página web para que los ciudadanos puedan sumarse a la iniciativa y apoyar públicamente la petición de iluminación.

Esta acción llega después de que la organización de juristas solicitase a la Fiscalía General del Estado que se investigue la persecución de cristianos en Nigeria, siguiendo el mismo procedimiento que en su día se activó en relación con Gaza, defendiendo la protección de los derechos fundamentales y la libertad religiosa.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, afirma que el Gobierno "no puede usar las instituciones públicas para promover su ideología".

"Solo pedimos el mismo trato que se da a otros colectivos. Es inaceptable que se ilumine la sede de la soberanía nacional para unas causas y se niegue a quienes son perseguidos por su fe. La libertad religiosa no puede quedar supeditada al interés político del momento", ha declarado la líder de la entidad.