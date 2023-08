El PNV confirma su "no" a Feijóo sin despejar el apoyo a Sánchez

El PNV, como estaba previsto, se aleja de un posible apoyo a Alberto Núñez Feijóo para la investidura. Así se lo ha trasladado este lunes Aitor Esteban al Rey Felipe VI en su turno durante la ronda de consultas que está manteniendo en Zarzuela con el objetivo de buscar si existe un candidato con posibilidades de presentarse a una investidura.

Los nacionalistas vascos han rechazado comparecer en rueda de prensa tras la reunión de su portavoz con el Monarca y, de hecho, han mandado un comunicado de apenas dos líneas en el que tan solo confirmaban la visita con Felipe VI. Sin embargo, horas antes, ya habían reafirmado su "no" a apoyar a Feijóo en la investidura. Los nacionalistas han mantenido desde el principio un cordón sanitario a Vox. Es por eso, a pesar de que los de Abascal apostaron incluso por no exigir la entrada en un hipotético gobierno de Feijóo, en el PNV no se fían de que se pueda dar un gobierno en minoría del PP y sin Vox. En una entrevista en Onda Vasca, Aitor Esteban ha incidido en que no hay "camino" con su partido en una mayoría en la que se necesite a Vox, a quien no considera un partido democrático.

De cara a la posibilidad de apoyar a Pedro Sánchez como candidato a presidente del Gobierno si el Rey le propone, el PNV evita confirmar el respaldo, de momento. Según aseguran en el PNV todavía no se han dado negociaciones. "Todavía hay mucha tela que cortar", explicó el partido la pasada semana sobre las negociaciones con los socialistas.