El podcast de Carmen Morodo: Comité Federal: al PSOE se le acabó el tiempo 

El Comité Federal que celebra el Partido Socialista este fin de semana no debe ser un Comité Federal de ganar tiempo o de presentar medidas que luego nunca se acaban cumpliendo. El PSOE no está ahora mismo para perder tiempo, se juega su ser o no ser. Evidentemente, son más los que dentro del partido consideran que Pedro Sánchez y su equipo son un problema y tienen que dar un paso al lado, pero tienen razón los que nos intentan engañar para decirnos que no son más con el argumento de que no pueden ganar.

Estamos ante un partido presidencialistas, no hay contrapesos porque los barones fueron arrasados en las anteriores elecciones municipales y ahora son ministros colocados a dedo por Moncloa. Evidentemente no hay capacidad orgánica para traducir esa mayoría en una rebelión. Lo mismo ocurre con el Comité Federal, que son organizadas y controladas por los ministros.

Esto hace que en el PSOE se enfrente a dos dramas: su futuro pasa porque Pedro Sánchez y su equipo entiendan que por encima de sus intereses, su objetivo está en salvar el PSOE. El segundo drama está en que el PSOE no tiene ni idea de lo que se viene encima: dónde está el dinero de Ábalos, dónde está el dinero de Cerdán, qué ocurrirá con el Caso Hidrocarburos o con los casos que tienen que ver con el entorno personal del Gobierno, qué pasa con las informaciones de la UCO o la investigación a la posible financiación irregular del PSOE.

Con todos estos interrogantes, si el PSOE va a un Comité Federal donde se ejecuta que lo que nos está diciendo Moncloa (Sánchez no va a dimitir, hará anuncios, ganará tiempo..), posiblemente en septiembre será imposible de contener la tormenta, y lo que ocurrirá será que el PSOE será arrastrado por completo por las decisiones que este sábado tome en el Comité Federal controlado, eso sí, por Pedro Sánchez.