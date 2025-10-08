Podemos amenaza con tumbar el embargo de armas: "Confío en que podamos convencer al Gobierno de que lo retire"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha amenazado esta mañana con tumbar el Real Decreto por el que se ejecuta en embargo de armas al Estado de Israel, que se votará durante la jornada de hoy en el Congreso de los Diputados.

"Estamos pidiendo que el Gobierno retire este Real Decreto y traiga al Congreso un embargo real de amras", ha aseverado, al tiempo que ha mantenido que "esto no es un embargo real de armas", si no que es "un embargo fake".

Tras ser preguntada sobre la intención de voto de Podemos -desconocida hasta el momento-, la diputada de la formación morada se ha mostrado reticente a contestar, aunque las evasivas han dejado entrever la intención de Podemos de tumbar la convalidación del embargo de armas.

"Es un texto pensado para dejar los coladeros que nos han convertido en cómplices de ese genocidio [...] Confío en que podamos convencer al Gobierno de que retire ese Real Decreto y mañana mismo haga uno nuevo que implique un embargo real de armas", ha espetado.

Al mismo tiempo, la diputada ha defendido que, mientras el Gobierno pretende aprobar este embargo de armas, lo cierto es que ha permitido que barcos de Estados Unidos cargados de armas y con destino Israel hayan podido parar en los puertos españoles. "A través de nuestros puertos han llegado decenas de armas de EEUU hacia Israel", ha añadido.

Por este motivo ha aseverado que "me repuga el electoralismo del PSOE en ciertos temas", ya que, a su juicio, este Gobierno "no tiene ninguna intención de contribuir a pararle los pies a Netanyahu, si no el embargo de armas lo hubiese hecho hace un año y medio".

Así, Belarra ha defendido que, a su criterio, "este Real Decreto tiene más que ver con buscar un titular que con parar a Netanyahu", motivo por el que todo parece apuntar que la formación morada se está planteando no convalidar dicha norma en la Cámara Baja.