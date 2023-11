Podemos denuncia la "operación" de Sánchez y Díaz para "expulsar" a Podemos del Gobierno

En horas, Podemos dejará de estar presente en el Gobierno de coalición. El presidente Pedro Sánchez anunciará en los próximos momentos la composición total del nuevo Ejecutivo para la próxima legislatura y finalmente, ningún ministro morado volverá a La Moncloa.

Solo quedaba por desvelar quién ocuparía la cartera de Igualdad, pero ya se ha resuelto. Irene Montero es desalojada del ministerio que tantas polémicas generó duranten la anterior legislatura y será sustituida por Ana Redondo, número dos en Valladolid del premiado Óscar Puente. Una socialista de pro y fiel defensora de Pedro Sánchez.

El partido morado realizará una declaración con sus valoraciones a las doce de la mañana, pero ya en redes van dejando claro su argumentario. Todo después de que este fin de semana los de Yolanda Díaz filtraran el nombre de Nacho Álvarez como ministro para la cuota morada. Una estrategia que iba dirigida, no a reconducir las relaciones rotas entre Podemos y Sumar, sino, más bien, según reconocen en uno y otro espacio, tenía por objetivo, salvar el relato de los de Díaz. Es decir que en la crisis cristalizada entre los de Díaz y los de Belarra, no pareciera que era la primera quien negaba a los morados un ministerio, sino que quedara de manifiesto que eran ellos quienes lo rechazaban. Y esto es así porque, según ha podido saber este diario, el propio Nacho Álvarez había trasladado a la vicepresidenta en privado hasta en tres ocasiones que no aceptaría el cargo de ministro si no lo avalaba su partido.

En la tarde del viernes, Díaz llamó a Belarra después de lanzar la oferta de Nacho con el objetivo de abrirse a hablar de otros nombres. Este movimiento se produjo tras toda la presión generada por parte de los morados, que denunciaron que eran la única fuerza política dentro de Sumar que se encontraban con un ministerio ya dado, no como el resto de formaciones, que habían negociado el nombre de su posible ministro. Más Madrid propuso así a Mónica García, los comunes a Ernest Urtasun e IU a Sira Rego. Sin embargo, la dirigente morada no contestó la llamada de la vicepresidenta y consumó así la ruptura total.

Ahora, el partido morado ya empieza a denunciar que existe una "operación" en el tiempo por parte de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz para "expulsar oficialmente" a Podemos de un Gobierno que "no existiría si no fuese por Podemos". La primera reacción ha sido la del ex portavoz de Unidas Podemos y dirigente morado, Pablo Echenique. Denuncia, además, que la "operación" la llevan "diseñando y trabajando juntos" desde hace "más de dos años".