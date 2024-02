Podemos se ratifica en su decisión de haberse presentado en Galicia pese al batacazo y no renunciará a País Vasco

El resultado en las elecciones gallegas a la izquierda del PSOE es todavía más impactante al confirmar el fracaso de la política de tierra quemada que Podemos y Sumar han iniciado tras las elecciones generales, que se ha saldado con un total de cero escaños y menos de un tres por ciento si se une el porcentaje de voto de cada formación.

Los morados quedaron ayer reducidos a un 0,26 por ciento del voto, perdiendo casi tres y medio respecto a 2020, cuando tampoco entraron en el Parlamento Gallego. Incluso PACMA adelanta a Podemos en Galicia. Unos resultados que los morados tildan de "elocuentes", aunque en público evitan utilizar otros adjetivos para definir la derrota en las urnas. Sin embargo, los morados, echando la vista atrás, se ratifican en su decisión de concurrir en estas elecciones y así lo habrían hecho aun sabiendo ya el resultado obtenido. Tampoco se habrían presentado en coalición con Sumar, al entender que solo con ellos no habría servido para, con el PSOE y el BNG conseguir un gobierno de izquierdas en Galicia. “Son unos resultados que nos tienen que llevar a una gran reflexión. Nosotros nos vamos a centrar en reconstruir el partido. Veníamos de una situación muy complicada. No teníamos representación institucional y veníamos de concurrir con otros espacios. La marca de Podemos había quedado diluida”, ha analizado en rueda de prensa cuestionado por los periodistas sobre sí les ha merecido la pena presentarse a las gallegas. Los morados creen que ahora deben centrarse en "ofrecer a la gente un proyecto nítido, claro, transformador, que sea capaz de mejorar la vida de la gente". Buscan centrarse en "reconectar con las mayorías sociales". "Tenemos que ser capaces de dar con esa tecla. Hay que recomponerse", explican en el partido.

Los morados esgrimen que, a pesar de los esfuerzos del electorado progresista de “concentrar el voto” en el BNG, tampoco ha sido suficiente. En un análisis rápido, en la sede morada se lamenta que al bloque progresista le haya faltado “valentía y ambición” para dar motivos a la ciudadanía de “salir a votar”. El partido morado abduce como una de las consecuencias del voto castigo al PSOE, el debate a nivel nacional sobre la ley de amnistía. "Llevamos seis meses hablando de amnistía y esto no favorece", ha lamentado. "Es necesario hablar de los problemas que preocupan a la gente", ha opinado.

El partido centra todos sus esfuerzos ahora en las próximas elecciones en el País Vasco, donde también acudirán con papeletas distintas a la de Sumar. A pesar del batacazo en Galicia, los morados no se plantean la posibilidad de frenar su candidatura y optar por no presentarse. “Tenemos un proyecto muy consolidado. El proyecto tiene arraigo territorial y representación institucional”, ha defendido el también portavoz morado. “Creemos que ese trabajo de base quizá no teníamos en Galicia, si que existe en Euskadi y va a ser importante de cara a estos comicios”.