Estos son los posibles sustitutos a Yolanda Díaz como líderes de Sumar

Los resultados de las elecciones europeas celebradas ayer, 9 de junio, han dejado más derrotados y caras largas que alegrías en la mayoría de formaciones españolas. El sector más perjudicado ha sido, además, el ala radicar de la izquierda.

Después de traicionar a Podemos e intentar arrebatarles todo el espacio, la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz constituyó el proyecto político de Sumar, con el que pretendía aunar a todas las escisiones que se fueron desacoplando de la formación morada por descontento y por discrepancias con sus dirigentes.

El fracaso electoral de Sumar: divide y perderás

Díaz, que pretendía auparse como la nueva líder que agrupase a todas "las izquierdas", desde los Verdes Equo hasta los comunes o el Más País de Íñigo Errejón, ha fracasado estrepitosamente en los comicios europeos.

La formación de Sumar obtuvo finalmente 3 escaños, los mismos que la formación de nuevo cuño "Se Acabó La Fiesta" (SALF) de Alvise Pérez, y muy lejos del PP (22 escaños) o del PSOE (20 escaños). De esta manera, Sumar se ha quedado muy lejos de ser la tercera, siquiera la cuarta fuerza política de España.

Contra todo pronóstico y tras una intensa campaña de propaganda, el partido de Podemos, que encabeza en Europa la exministra de Igualdad Irene Montero, ha conseguido salvarse de su desaparición, obteniendo 2 escaños. Esto ha puesto en evidencia y contra las cuerdas a Yolanda Díaz, que ha visto diluirse la confianza que la coalición que preside guarda en ella.

AM.-Yolanda Díaz evita responder a las preguntas sobre la exclusión de Irene Montero de las listas Europa Press

La izquierda radical, como siempre, vuelve a estar dividida, y ahora se enfrentará a una grave crisis de liderazgo, ya que Díaz ha decidido dejar todos sus puestos orgánicos en Sumar, si bien no ha renunciado a sus puestos como Ministra de Sanidad y vicepresidenta del Gobierno.

Ahora deberán buscar una nueva cabeza para el partido, pero con tantas rencillas y luchas de poder internas no se sabe qué ocurrirá con Sumar en los próximos meses, puede incluso que se disuelva tan rápido como se constituyó.

¿Quién será el nuevo líder de Sumar?

Yolanda Díaz acaba de presentar su dimisión, y aún no hay nada asegurado, pero ya suenan varios posibles nombres para encabezar Sumar. Díaz era la única cabeza visible del partido que consiguió aunar a formaciones muy distintas que recelan unas de otras, por lo que casi con total seguridad que no sea fácil encontrar un nuevo líder que mantenga unido a la coalición de partidos, y no sería tampoco de extrañar que se acabe disolviendo un mil piezas.

Ernest Urtasun

Hasta ahora, era la mano derecha de Yolanda Díaz, una de las personas más cercanas de su círculo personal y un total protegido. Ostenta el cargo de Ministro de Cultura en el Gobierno de España, y ya ha dejado algunas perlas en su breve estancia en el Ejecutivo.

Ha protagonizado varias polémicas desde que tomó el puesto, como aquella propuesta que hizo de llevar a cabo una "revisión decolonialista" del Museo Nacional de Antropología o del Museo de América. No fue sino un disparo a sí mismo en el pie, ya que, siguiendo el pensamiento progresista posmoderno de la llamada "French Theory" y otras filosofías postmodernas de la extrema izquierda, cargó contra el pasado de España como imperio, en un ejercicio de patoso revisionismo histórico.

Otra de sus controversias vino cuando, hace tan solo un mes, eliminó el Premio Nacional de Tauromaquia, que no se concederá este 2024. La cruzada y la inquina del ministro Urtasun contra los toros es más que conocida, y ha cosechado por ella muchos detractores y fuertes críticas desde diversos sectores del arte y la cultura de nuestro país.

Pablo Bustinduy

Es otro de los hombres de confianza de la exlíder gallega, y actualmente ocupa la responsabilidad de Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una de las instituciones más nuevas y que más críticas ha levantado. Este cargo lo ocupaba anteriormente Ione Belarra, la actual líder de Podemos. Es uno de los ministerios con los que el PSOE "premia" a sus socios de Gobierno.

Pablo Bustinduy ha sido relevante en los últimos meses por protagonizar conflictos con el Estado de Israel. A principios del mes pasado envió una carta a empresas españolas con intereses en Israel para que se abstuviesen de colaborar con el país liderado por Benjamín Netanyaju.

Este ministro de Sumar pidió en la misiva a varias empresas que adoptasen todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a "flagrantes vulneraciones de derechos humanos" en Gaza ante una situación que calificó de "genocidio", lo que provocó un obvio conflicto con Israel, que negó estar cometiendo genocidio alguno.

Mónica García

Comenzó su carrera política en el Parlamento de la Comunidad de Madrid dentro de Podemos, cuando aún lo dirigía Pablo Iglesias. En 2019, abandonó el barco de los morados previendo su hundimiento y se refugió en Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón.

Mónica García ha sido muy relevante por ser una de las figuras políticas más confrontativas contra Isabel Díaz Ayuso, actuando como líder de la oposición. Organizó varias manifestaciones masivas contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, disfrazadas de "protestas por la mejora de la sanidad". Mónica García se ha valido mucho de su faceta como profesional de la salud, siendo así que actualmente dirige el Ministerio de Salud en el Gobierno de España.

A pesar de haber conseguido movilizar a una gran parte de la extrema izquierda en Madrid, fue derrotada en las últimas elecciones de la comunidad, en las que Ayuso obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Mónica García fue una de las grandes derrotadas, pero pudo refugiarse rápidamente en el gobierno de Pedro Sánchez.

En marzo de 2021 protagonizó una polémica cuando, durante un pleno del Parlamento de Madrid, hizo un gesto con las manos simulando que disparaba una pistola. Una situación muy similar se dio el mes pasado con el diputado por Más Madrid Pablo Padilla, que hizo una mímica similar, también contra Ayuso. Esto le valió el mote de "la pistolera" por parte de Federico Jiménez los Santos.

Íñigo Errejón

Aunque es algo más improbable que Errejón acabe liderando Sumar, tampoco habría de descartarse esta opción ya que, al fin y al cabo, el actual dirigente de Más País-Más Madrid ha sobrevivido durante más de una década a varias formaciones y cambios políticos.

Antiguo amigo íntimo de Pablo Iglesias, ahora enemigo personal, comenzó en Podemos como una de sus principales cabezas hasta que, por discrepancias con el antiguo jefe de partido y tras una derrota en votaciones internas, acabó dejando a los morados para crear su propia formación. Con Madrid como núcleo duro, fue haciéndose fuerte poco a poco hasta dar el salto a la política nacional de nuevo, aunque no tuvo casi relevancia.

Le ha salvado la extrema necesidad de Pedro Sánchez de conseguir el mayor número de apoyos posible a cualquier precio, y se ha acabado aliando con Sumar. Ha manifestado, especialmente junto a los comunes, varias crisis con el partido de Yolanda Díaz, exigiendo que se respetasen sus privilegios territoriales y ocasionando conflictos en la coalición rosa ya antes incluso de su formación.