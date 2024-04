El presidente del CGPJ aboga por que el consejo no decida los nombramientos en la cúpula del Poder Judicial

Soluciones intermedias y fórmulas alternativas que no satisfagan a ninguno de los partidos mayoritarios. El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, aseguró que el foco se debe poner en “disminuir la apetencia política por controlar los vocales”. Para frenar ese "apetito” de los partidos, propuso despojar al consejo de las funciones de nombramiento y que sean los órganos de gobierno de las diferentes instancias judiciales quienes los realicen.

"Los cargos gobernativos deben estar en manos de los jueces. Hay que sacar esas decisiones del ámbito del consejo. Lo mismo opino de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo", señaló Guilarte en un debate organizado ayer por el Consejo General de la Abogacía Española. La presidenta de este organismo, Victoria Ortega, apoyó este planteamiento y destacó la importancia de la “doble legitimación”.

“Estamos hablando de un poder del Estado y me parece bien que jueces y magistrados participen en esa designación”, señaló. Sin embargo, planteó sus dudas: “¿Cómo negar la legitimación de la participación de las Cámaras en la elección de un poder del Estado?”, se preguntó.

Durante su intervención, Guilarte insistió en que “hay que buscar fórmulas para la renovación que no satisfagan ni a uno ni a otro” porque “se ha agotado el tiempo de la política”. Y expresó su indiferencia sobre si la renovación del CGPJ se hace con una fórmula u otra. “Mantener la formula parlamentaria no me parece mal, tampoco la otra. Lo importante es que quienes se elijan tengan independencia política y cierta cualificación”, aseguró.

La prolongada situación de interinidad del consejo, que dura más de cinco años, preocupa aún más ahora, que no hay ninguna señal que indique el acuerdo entre PP y PSOE sea posible. Los encuentros que se han celebrado con la intermediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, han sido infructuosos y todavía no hay fecha para el próximo encuentro, que estaba previsto para antes de Semana Santa y finalmente se aplazó sine die.

El bloqueo sin salida en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces tiene un impacto en la ciudadanía y la sociedad. “Si se cae un poder del Estado, se caen todas las demás cosas, se cae el sistema. Es un tema que nos implica a todos”, subrayó Ortega, que puso el acento en la “la absoluta urgencia de encontrar una solución ”.

El laberinto del CGPJ

Antes de la mesa redonda con Guilarte y Ortega hubo otra sobre las “Opciones para encontrar la salida del laberinto de la renovación”, moderada por Rafael Massieu, decano del Colegio de Las Palmas, en la que intervinieron los exministros de Justicia Juan Carlos Campo y Rafael Catalá, además de Celso Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y el abogado Manuel de la Rocha Rubí, exdiputado en el Congreso.

Catalá puso el acento en la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales inmediatamente después de que se renueve el consejo, una tesis que ayer también (European Network ofCouncilsoftheJudiciary o ENCJ, por sus siglas en inglés).

"Estamos hablado de política, no de aplicación de normas en sentido estricto”,dijo Catalá. Y por eso, aseguró, “la solución debería ser la renovación conforme al sistema actualmente establecido con una reforma simultanea del sistema de elección futuro. Es la única manera”. Se trata de la tesis que defiende el PP en las negociaciones que se han desarrollado desde enero en Bruselas y en Estrasburgo.

El actual magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Juan Carlos Campo señaló que la única solución es el cumplimiento de la Constitución y, por tanto, renovar cuanto antes el CGPJ y puso el acento en el deterioro que está sufriendo la carrera judicial y la ciudadanía. “El sistema institucional tiene que funcionar porque eso da solidez al Estado” y reiteró la necesidad de buscar una salida al bloqueo en los nombramientos de los vocales del consejo.

Para De la Rocha, aunque no es necesario reformar el sistema de elección, este sí se puede mejorar para que no se ´consolide la anomalía de un sistema de cuotas. Para lograrlo, sería necesario “que se fijen previamente, en vía parlamentaria, unos criterios objetivos de mérito y capacidad que permitan establecer la idoneidad de candidatos y candidatas. Y sobre estos, los partidos buscarían su consenso. Esta es la única salida”.

Por su parte, Celso Rodríguez catalogó que lasituación actual de interinidad y bloqueo de la renovación del CGPJ “es un fracaso de nuestro sistema constitucional”. Para lograr una salida, subrayó, es indispensable que el proceso de negociación quede lejos de la "tensión política y el enfrentamiento permanente”.