El presidente del CGPJ clama por el fin de la "bipolarización política" para acordar la renovación

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha vuelto a reclamar un acuerdo que dé luz verde a la renovación del órgano, que lleva más de cinco años con el mandato caducado. "A ver si de una vez alguien se ponen de acuerdo; y a ver si de una vez comprenden que lo nuestro se debe aislar de toda esta bipolarización política que les envuelve y nos dejan, o de una vez conseguimos, que el Consejo tenga una plena legitimidad a través del nombramiento, de la designación, de nuevos vocales mediante los procesos habilitados a tal efecto", señaló.

Así lo expresó en un evento que ha acogido la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (USAL). Durante la apertura del curso sobre "Responsabilidad civil y seguro", que se celebra del 4 al 6 de marzo en el Edificio de las Escuelas Mayores.

Aunque últimamente es bastante habitual escuchar al presidente en funciones del CGPJ reclamar a los partidos políticos que renueven el órgano de gobierno de los jueces, Guilarte ha mostrado cierto hartazgo sobre las dificultades para poner fin a más de cinco años de interinidad, un órgano que en las condiciones actuales está atado de manos para realizar nombramientos y cubrir las numerosas plazas vacantes que hay en la cúpula judicial.

"Este curso, me atrevo a decir, es un soplo de aire fresco en estas vicisitudes que el Consejo General del Poder Judicial está atravesando últimamente, no es momento para que yo aquí haga referencia a una abstracción insoportable, que es la que estamos padeciendo, que yo también estoy padeciendo, estamos pendientes de decisiones que se están tomando o que se deberán tomar en el ámbito político, frente a las cuales asistimos un poco inermes", reflexionó.

Según recoge Ep, durante su intervención aseguró que en alguna ocasión le han parado por la calle y le han preguntado "¿por casualidad, no será usted presidente?". A lo que él ha respondido: "No. Por casualidad, no. Por longevidad, soy el más viejo de los que están en el Consejo, aunque no lo parezca, y realmente eso es lo que legitima aquí mi presencia, nada más", subrayó.

"Es imprescindible que quien dirija este tipo de actos esté dotado de una plenitud legitimadora que yo no poseo. Entonces, el ruego persistente a quien corresponda, por si le llega, es que de una vez por todas procedan a renovarnos para poder tener una plenitud legitimadora que ahora no tenemos", concluyó.

Pendientes de Bruselas

Actualmente, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, supervisa las negociaciones entre el PSOE y el PP para llegar a un acuerdo que culmine con la renovación del CGPJ y el nombramiento de los veinte vocales que lo componen. Doce de ellos son magistrados, y los otros ocho, juristas de reconocido prestigio. Ya se han celebrado dos encuentros y los resultados no son los esperados. El acuerdo no parece llegar y se han emplazado a fijar una tercera cita en la primera quincena de marzo.

Para el PP es fundamental pactar, a la par que la renovación, la reforma del sistema de elección de los vocales, para que sean los jueces quienes elijan las doce plazas que vienen de la magistratura.

El bloqueo de la renovación del CGPJ es una de las mayores crisis que ha protagonizado la Justicia. Son ya más cinco años con el mandato caducado. Desde el 4 de diciembre de 2018, cuando el órgano de gobierno de los jueces debió renovarse, PP y PSOE no han logrado acordar los nombres de los vocales y las rencillas han ido a más. ¿El resultado? El consejo es el único órgano constitucional que no se ha renovado, una situación anómala con nefastas consecuencias.