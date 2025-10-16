El PSOE acusa al juez de Ábalos de no respetar la separación de poderes: "Que aplique las leyes, no hace falta que opine"

En el PSOE no ha gustado nada la actitud que mantuvo el juez Leopoldo Puente ayer, en el Tribunal Supremo, cuando tomó declaración al exministro de Transportes José Luis Ábalos. El togado llegó a afear que pudiera seguir en su escaño y sugirió un cambio del Reglamento del Congreso de los Diputados para que los imputados no puedan seguir como diputados.

"Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes, no necesitamos que opinen sobre ellas", ha dicho Patxi López, portavoz del PSOE en la Cámara Baja, este jueves a su entrada al Hemiciclo.

"En el colectivo de jueces de este país hay personas muy curiosas, a las que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse, pero hacen huelgas en contra de leyes que aún no se han aprobado o hacen declaraciones como la de este juez, ayer, diciéndonos al Poder Legislativo lo que tenemos que hacer. Ya vale", ha añadido López.

El magistrado del Supremo resaltó en su resolución que no es ajeno "al natural estupor que produce" que Ábalos, sobre el que hay "consistentes indicios de la comisión de muy graves delitos estrechamente relacionados, además, con el viciado ejercicio de la función pública" siga manteniendo su escaño y participe en la labor legislativa y de control al Gobierno del Congreso.