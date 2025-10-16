El exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, nuevo abogado de Ábalos

José Luis Ábalos ya tiene abogado defensor. El exministro de Transportes ha confiado su defensa a Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado en ejercicio, según ha podido confirmar LA RAZÓN. Las fuentes consultadas por este medio aseguran que Bautista se personará este mismo jueves en las diligencias del Tribunal Supremo para asumir oficialmente la defensa del exdirigente socialista.

El exdirigente socialista cumplirá de esta forma con el requerimiento del magistrado Leopoldo Puente, quien el pasado martes desestimó su petición de que se le designara un abogado de oficio para comparecer al día siguiente. El instructor del "caso Koldo" no dio por válida su ruptura con su hasta ahora abogado, José Aníbal Álvarez, y le emplazó a acudir a la cita judicial asistido por él. El letrado le asistió en la vistilla e incluso ha asistido este jueves a la comparecencia de Koldo García.

Con todo, el instructor le dio un plazo de tres días para designar un nuevo penalista que le defienda a partir de ahora en la causa. De lo contrario, expuso, se le designaría un abogado de oficio. El exministro llevaba ya semanas buscando abogado, llegando incluso a tantear a penalistas personados en el caso Koldo, según ha podido saber LA RAZÓN. No obstante, ha elegido finalmente para su defensa a Bautista, un histórico fiscal de la Audiencia Nacional experto en materia de extradiciones.

Histórico fiscal de la Audiencia Nacional

El despacho Chabaneix Abogados Penalistas, del que forma parte Bautista, así lo confirma en una nota remitida a la agencia Efe. En la misma se recuerda que el exfiscal y también profesor universitario, se incorporó recientemente a la firma; especializada en casos de alta complejidad y derecho penal económico. Con todo, Bautista es especialmente conocido por su trayectoria de casi dos décadas como fiscal de la Audiencia Nacional.

Allí asumió principalmente procedimientos relacionados con cooperación judicial, delincuencia económica y extradiciones. En concreto, destaca por haber sido uno de los fiscales del caso Faisán -en el que se investigó un chivatazo policial que alertó a ETA de una operación policial en 2006- y también del caso del 11-M.

"Chabaneix Abogados se caracteriza por su perfil discreto, su independencia y su orientación hacia el trabajo técnico y riguroso, evitando cualquier forma de exposición mediática o enfoque político. La decisión de José Luis Ábalos de confiar su defensa a este despacho refuerza la posición de Chabaneix Abogados como una firma de referencia en el ámbito penal, reconocida por su profesionalidad, solvencia técnica y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales", reza el comunicado.