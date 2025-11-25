El PSOE elude aclarar si indultará a García Ortiz

Sin respuesta. A la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncie sobre la propuesta de nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado tras el fallo que inhabilita a Álvaro Garcia Ortiz, el PSOE ha guardado silencio sobre un posible indulto. Con diversas críticas contra los magistrados deslizadas desde el Gobierno, pese a la contundencia del fallo del Tribunal Supremo contra el máximo responsable de la Fiscalía, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero ha ignorado las cuestiones de los populares y ha eludido contestar si García Ortiz será indultado.

Ante la histórica condena contra Garcia Ortiz por revelación de secretos contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde las filas populares, la portavoz en el Senado del PP, Alicia Garcia, ha cuestionado a Montero sobre si el Gobierno va a repetir las acciones legislativas realizadas con los miembros del proceso independentista en Cataluña. Recordando que no se atrevió a poner la mano en el fuego por su inocencia, García, solamente ha sentido el silencio.

Recordando el cerco judicial ante el que se encuentra sometido el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la senadora popular ha sentenciado que las evasivas de la ministra de Hacienda guardan relación con sus "quemaduras" tras defender al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "Pasará a la historia como la peor ministra de Hacienda de la democracia por ser el nexo encubridor de las tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez", ha asegurado la representante popular.

Montero carga contra el PP para defender la inocencia de García Ortiz

Balones fuera y opacidad en la respuesta de la ministra de Hacienda. Para defender la inocencia García Ortiz que ha sido declarado culpable, Montero ha abogado por arremeter contra la bancada popular alegando que se han vertido de manera continuada "mentiras" para "manchar la honorabilidad" del hasta ahora fiscal general del Estado. En su intento de escabullirse por la tangente, la ministra ha recordado los avances económicos presentados por el líder de los socialistas y las votaciones que han ganado en el Congreso de los Diputados, aunque no se ha pronunciado sobre la importancia de cada una de manera individual. Para la ministra "España funciona y va bien".

La vicepresidenta ha evadido la pregunta de la portavoz y ha cuestionado a la bancada popular por qué "no aplican la ley de Vivienda en las comunidades autónomas dónde gobiernan". Buscando comparar la corrupción que cerca al PSOE con el "y tu más", ha apostillado el caso del PP en la Diputación de Almería.