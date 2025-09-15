Puente justifica el boicot propalestino y reclama a Europa endurecer su respuesta contra Israel: " Habla bien de España"

El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha justificado la oleada de acciones violentas contra los corredores de Israel que obligaron a finalizar de manera precipitada la última etapa de la Vuelta ciclista a España.

Para Puente, la actuación de los ciudadanos que boicotearon el evento "habla bien de la población española" ante el mundo, señalando que no hay que "rasgarse las vestiduras" ya que existen cosas más importantes en el devenir de la sociedad y la política. Sin desligarse de la posición del PSOE, ha mencionado las detenciones en el Gran Premio de Montreal por un protesta contra el equipo ciclista de Israel y ha reclamado a Europa que aumente su contundencia contra las acciones de Israel.

Con una entrevista dirigida por Gonzalo Miró y Marta Flich en la televisión pública española, ha reabierto las grietas del Ejecutivo con sus socios. Esta vez, el ministro 'tuitero' de Pedro Sánchez ha señalado que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se encuentra alejada de la realidad y que ha realizado diversas sobreactuaciones. "Vive en otro mundo, parece que España colabora con Israel", ha señalado.

Sin cambiar el tono, Puente ha señalado que no ha recibido la demanda del juez Peinado en la que se denuncia un presunto delito de injurias contra la actuación del magistrado. "No me he alterado y soy muy consciente de las cosas que he dicho", ha señalado.

De la misma manera ha ofrecido a Manos Limpias, una de las acusaciones populares firmantes de la demanda, que presente una querella por la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en las manifestaciones de Ferraz.