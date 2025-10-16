Puente revela que no ocupa el domicilio del Ministerio de Transportes (donde vivió Ábalos) porque hay "humedades"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tratado de deslizarse esta mañana por las preguntas sobre si reconoce el mobiliario presente en unas fotografías difundidas por el digital 'The Objective' en el que se aprecian las "cajas de folios" del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, según el documento, había en casa del exministro Ábalos.

En la imagen difundida se aprecia una caja repleta de billetes de fajos de 50 euros, tomada en lo que al parecer sería el domicilio dependiente del Ministerio de Transportes en la calle Balbina Valverde de Madrid, donde vivió Ábalos durante su etapa en el Gobierno, al tiempo que se ve parte del mobiliario del despacho.

Por este motivo ha sido cuestionado el ministro durante una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, con Carlos Alsina, donde ha asegurado que no ha visto las imágenes, por lo que no puede reconocer el mobiliario del despacho del domicilio -para saber si coincide con la vivienda del Estado-. Al mismo tiempo, ha asegurado que él mismo no habita ahí porque la casa está llena de "humedades".

Reconoce que Ábalos no sería diputado si del PSOE dependiera

El ministro Puente ha asegurado esta mañana que el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, "no sería hoy diputado si del PSOE dependiera", tal y como manifestó en un auto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente este miércoles por el hecho de que este siga siendo parlamentario.

"Si fuera la organización la que tuviera posibilidad de decidir si sigue o no con el acta, esto estaría muy claro. Ábalos no sería hoy diputado si del PSOE dependiera", ha asegurado Puente, al tiempo que ha matizado que el último informe de la UCO no puede acreditar que exista financiación irregular en el PSOE. Por este motivo, ha acusado a "la derecha" de llevar a cabo una campaña demoledora para que se crea que hay financiación ilegal.

Le parece "ridículo" pagar mordidas con céntimos

Asimismo, el ministro se ha referido a los pagos en efectivo realizados por el PSOE en concepto de "liquidación de gastos" al exministro Ábalos, y que muchos relacionan con presuntas mordidas. "Pagar en efectivo se está haciendo en los ministerios, aunque no sea estético, pero es lo que hay", ha explicado al tiempo que ha matizado que él cambió ese sistema en el Ayuntamiento de Valladolid para pagar con tarjeta y que todo quedara registrado.

Además, Puente ha asegurado que los pagos en metálico de representación se sigue haciendo en su Ministerio, aunque ha matizado que estos pagos del informe de la UCO son legales, pues "pagar con monedas mordidas me parece un poco ridículo".