Andrés Martínez y José María Basoa: Así son los dos españoles detenidos por Maduro

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el pasado viernes la detención de dos ciudadanos españoles acusados de planear "actos terroristas" para "desestabilizar el país" e intentar atentar contra Nicolás Maduro.

En un contexto de creciente inestabilidad en la región, la detención de tres ciudadanos europeos y tres estadounidenses en Venezuela, acusados de conspirar contra el gobierno de Maduro, ha puesto en el centro del debate internacional la crisis política venezolana. De esta manera, de los tres ciudadanos europeos detenidos, dos de ellos son españoles, y el otro es un ciudadano checo al que se le acusa de los mismos delitos.

No obstante, tras las acusaciones del Gobierno venezolano contra España, el Ministerio de Exteriores, liderado por José Manuel Albares, no ha tardado en desmentir "rotundamente" cualquier insinuación de que nuestro país esté implicado "en una operación de desestabilización política en Venezuela", haciendo una referencia clara a que los dos españoles detenidos no trabajan para el Cuerpo Nacional de Inteligencia español (CNI).

De esta manera, el Ministerio de Exteriores ha manifestado que el Gobierno ha constatado que los dos españoles detenidos, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, ambos de País Vasco, "no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal", y ha insistido en que "España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela".

Quiénes son los dos españoles detenidos en Venezuela

Los familiares de los dos vascos detenidos por el Ejecutivo chavista denunciaron ante la Ertzaintza su desaparición el pasado lunes, y fue la Policía vasca quién averiguó que habían sido detenidos en ese país tras un viaje previo por Colombia.

Así, los dos españoles detenidos son José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, de 35 y 32 años, respectivamente, y ambos originarios de País Vasco, concretamente de la ciudad de Bilbao. Según sus respectivos perfiles en LinkedIn, Basoa es Técnico superior en instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones de gas, calefacción, fontanería y clima, mientras que Martínez se define como "desempleado buscando nuevos retos".

Ambos iniciaron su viaje el pasado 17 de agosto con destino a Caracas, donde alquilaron un coche que, en un principio, tenían previsto devolver el 5 de septiembre. Sin embargo, la última vez que se supo de ellos fue el pasado 2 de septiembre, cuando partieron de Inírida, Colombia, rumbo a Puerto Ayacucho, en el corazón del Amazonas venezolano. Desde entonces, no se han tenido más noticias de ellos, momento en el que sus familias dieron la voz de alarma el 9 de septiembre ante la Ertzaintza.

Ante tal desesperación, las familias decidieron acudir a las redes sociales para anunciar de su desaparición. Así, el pasado 9 de septiembre, publicaron un comunicado en Facebook en el que pedían colaboración y ayuda ciudadana para localizarlos.

"Estamos buscando a José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, quienes fueron vistos por última vez en Inírida, Colombia, el lunes 2 de septiembre, rumbo a Puerto Ayacucho, Venezuela. Ambos viajaban sin guía y no hemos tenido noticias desde su última conexión telefónica ese mismo día a las 08:23 horas", decía el texto. Tras ello, las familias interpusieron la correspondiente denuncia por desaparición.