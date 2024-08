El quinto destructor de EE UU llegará a Rota en otoño

La llegada de un nuevo destructor estadounidense a la base naval de Rota ya tiene fecha. Será este otoño cuando atraque en la localidad gaditana el «USS Oscar Austin» de la Marina de Estados Unidos, el primero de las dos buques adicionales que se preveía que llegarían a España tras el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022.

La embarcación partirá de la base naval de Norfolk, situada en el estado de Virginia, y se convertirá así en el quinto destructor de la Marina estadounidense en llegar a territorio español en el marco del acuerdo para ampliar el escudo antimisiles de la OTAN, informó la Embajada de EE UU en un comunicado. Está previsto que un sexto destructor –dentro del acuerdo bilateral– llegue a nuestro país en 2026.

Las primeras conversaciones para su desembarco en Rota se iniciaron en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022. En una reunión bilateral, el presidente de EE UU, Joe Biden, afirmó que España es un «aliado indispensable» y un socio sólido en materia de seguridad. «Estamos agradecidos por los casi 70 años de hospitalidad de los españoles como anfitriones de las fuerzas de Estados Unidos en Rota y Morón», dijo mientras los aliados discutían el nuevo concepto estratégico de la OTAN en el que se también se puso el acento en la defensa del Flanco Sur de la Alianza.

Fue en mayo del año pasado cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la embajadora de EE UU en España, Julissa Reynoso, firmaron el documento oficial que autorizaba su llegada. Un texto que comenzó a negociarse en febrero de 2023 y cuya rúbrica escenificaron Biden y Sánchez durante la visita que el Jefe del Ejecutivo español realizó a EE UU tan solo unos meses después.

Este acuerdo administrativo no requirió la autorización por parte del Congreso de los Diputados al no superarse el número máximo de efectivos estadounidenses autorizados en Rota, que se sitúa en 4.250 militares y 1.000 civiles. En la actualidad hay alrededor de 3.200 efectivos de Estados Unidos y poco más de 450 civiles, por lo que la llegada de los dos nuevos destructores con sus 600 efectivos no superará el máximo autorizado, únicamente habrá que aumentar de cuatro a seis el número de buques, aunque nunca estarán todos atracados a la vez, ya que suelen estar de maniobras por el Mediterráneo o desplegados en agrupaciones de la OTAN.

Con este acuerdo y la futura llegada del destructor se confirma la colaboración bilateral con la Alianza Atlántica en este nuevo contexto de la guerra en Ucrania y el entorno de seguridad en Europa, compartiendo a la vez su preocupación por la situación en el Mediterráneo y África. En este sentido, según el comunicado de la embajada de EE UU, «el despliegue del ‘USS Oscar Austin’ mejorará las operaciones para apoyar la seguridad marítima junto con aliados y socios en Europa y África y fortalecerá el vínculo transatlántico». La presencia de las fuerzas estadounidenses en las bases de Rota y Morón inyecta más de 280 millones de euros al año en la economía local. Con la llegada del nuevo destructor, también lo harán nuevos militares y sus familias con el consiguiente aumento de la actividad económica y la creación de empleos. La base de Rota fue creada en 1953 y, aunque pertenece al Ejército español, tiene instalaciones compartidas según lo establecido en el Convenio de Cooperación para la Defensa (ADC), firmado entre España y EE UU.