Rapapolvo del juez a Cerdán por insinuar que la UCO filtró al PP datos del caso: "En absoluto consta"

El magistrado Leopoldo Puente ha respondido a Santos Cerdán que no va a distraer a la Guardia Civil de su "exigente" función en esta investigación. El instructor del "caso Koldo" asegura que no "en absoluto consta" que la fuerza actuante filtrara información de su último informe al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, como así lo sostiene la defensa del exdirigente socialista. Por ese motivo, se niega a investigar este extremo a la par que desestima también suspender los interrogatorios de José Luis Ábalos y de Koldo García previstos para la próxima semana.