El PP registra su ley de conciliación que no es ideológica y pide al PSOE que no la meta en el "congelador"

El Partido Popular ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados su ley de conciliación un texto que no tiene ninguna "ideología" y con el que pretenden ponerse al servicio de un problema que afecta a millones de españoles. El portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado ha asegurado que los populares con esta propuesta "no coge ninguna bandera de la izquierda" ya que la primera ley de conciliación la aprobó el PP en 1999, "esa ha sido nuestra bandera, la ha sido siempre y no cogemos banderas de nadie si no la de un país que Sánchez tiene desatendido".

Por ello, Tellado también ha destacado que el PP presentará más leyes que "España necesita" en contraposición a un Gobierno que "trabaja por su supervivencia".

Asimismo, Tellado ha pedido que "el Gobierno no la bloquee" ni la meta "en el congelador", recordando que ya que hay 15 leyes paralizadas porque "al PSOE no le conviene su tramitación", normas que han sido aprobadas en el Senado y que han sido "vetadas por una tal Francina Armengol y un tal Pedro Sánchez", subrayó.

El portavoz del PP también se refirió a las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha dicho este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ve "irónico" escuchar al PP hablar de conciliación. "¿Cómo se habrá visto Feijóo en el espejo para dar este giro social? Me recuerda al meme de 'cuando haces la compra y lo que te llega a casa' ¿Qué ha pasado por el camino?", ha preguntado Alegría.

Así, Tellado ha afeado a Alegría sus palabras cuando "ni siquiera ha leído la ley". "Yo celebro la capacidad de lectura de la señora Alegría. Creo que ha debido hacer un curso de lectura rápida, pero le aporta muy poca comprensión lectora, porque la realidad es que acabamos de registrar una ley voluminosa, importante, ¿no? Y la señora Alegría, que estaba en un Consejo de Ministros, parece ser que la ha leído y ya es capaz de valorarla", ha asegurado para añadir que Alegría "lo mejor que puede hacer es abandonar el cargo y entender que forma parte de un Gobierno fracasado, que no gobierna".

La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, ha defendido que la ley de Conciliación de su partido "no es ideológica" y que se trata de una ley que "tiene vocación de consenso, de diálogo", para poder debatir y para poder llegar a acuerdos con "el objetivo de alcanzar la posibilidad de que se pueda tramitar y también que sea una realidad", ha asegurado Alós en rueda de prensa en el Congreso tras registrar en la Cámara Baja este martes la ley.

Esta iniciativa propone medidas en múltiples ámbitos como la educación, la sensibilización y concienciación, la contratación, las condiciones laborales, los incentivos en la seguridad social, la política fiscal o la lucha contra la despoblación. En concreto, incluye la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años con carácter universal, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, el reconocimiento de las familias monoparentales y la ampliación de sus permisos, bonificaciones por el contrato de cuidadores para familias numerosas y monoparentales, mejoras en el reconocimiento de las familias numerosas, un plan de ayudas para facilitar la reincorporación laboral de las mujeres que hay abandonado el puesto de trabajo por el cuidado de hijos o familiares, y también para las autónomas una exención de dos años en las cuotas de la seguridad social.

En este sentido, Alós ha indicado que van a "intentar" conseguir el apoyo suficiente del resto de grupos parlamentarios para que se tramite "una ley que no es ideológica, sino que lo que plantea realmente es resolver los problemas de los ciudadanos".

Igualmente, ha apuntado que es una ley que piensa fundamentalmente en los problemas de los ciudadanos, que plantea medidas concretas con respuestas a los problemas de los ciudadanos ante el reto de la conciliación familiar, laboral y también personal.

Asimismo, ha explicado que se trata de la norma "más ambiciosa en el conjunto de sus medidas de la democracia" y ha añadido que es un "punto de inicio" para debatir y alcanzar un consenso. En este punto, Alós ha indicado que van a mantener reuniones con los agentes sociales y con el resto de entidades para "avanzar" en el ámbito de la conciliación.