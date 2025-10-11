Los Reyes invitan al desfile del 12 de octubre a varios alcaldes de los pueblos afectados por la DANA

Sus Majestades, los Reyes de España, han querido recordar el dolor de las víctimas de la DANA de Valencia que comenzó el pasado 29 de octubre y han invitado a todos los alcaldes de las localidades afectadas al desfile militar del próximo 12 de octubre en la capital de España, con motivo del Día de la Fiesta Nacional para celebrar la llegada de Cristóbal Colón a América.

Sin olvidar las imágenes que enternecieron a toda España y que aumentaron la solidaridad del pueblo español con las zonas afectadas, desde la Casa Real se han enviado varias cartas a los regidores de varios pueblos de la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva, una de las zonas más afectadas por el desprendimiento del barranco del Poyo. Entre los seleccionados asistirán la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz; el alcalde de Cheste, José Morrell y el responsable del consistorio de Chiva, Ernesto Navarro.

Cabe recordar que desde su accidentada visita a Paiporta, acompañados del presidente del Gobierno en un ambiente hostil que terminó con la huida de Pedro Sánchez, el Rey Felipe VI ha mantenido reuniones de manera incesante para conocer las tareas de reconstrucción de la zona. Su Majestad no se ha quedado en la distancia, ya que se han producido de manera reiterada visitas a las localidades de Torrente, Chiva o Utiel, incluso sin estar planificada en la agenda del Monarca.

El regreso de la Infanta Sofía en el Día de la Hispanidad

La presencia de los regidores de los municipios afectados por la DANA no será la única novedad en el desfile del Día de la Hispanidad. A diferencia de los últimos dos años y justo un mes después de mudarse a Lisboa, la Infanta Sofía regresa España para presidir junto con los Monarcas y a la futura Reina de España, su hermana la Princesa Leonor el paso de los militares por el Paseo de la Castellana y de la Cabra de la Legión.

El desfile que comenzará pasadas las 11:00 de la mañana y que se extenderá hasta los últimos coletazos del mediodía, contará con el tradicional homenaje a los que dieron su vida por España, y con las maniobras de los medios aéreos y terrestres de los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de otros organismos oficiales. Entre las ausencias confirmadas se encuentra el lehendakari, Imanol Pradales, el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo; ni el máximo representante de La Rioja, Gonzalo Capellán.

A diferencia de los tiempos en que Junts controlaba la Generalitat y plantaba de manera habitual al Felipe VI en el contexto de la Fiesta Nacional, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, no se perderá el evento por segundo año consecutivo.