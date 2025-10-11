El PP recuerda a Sánchez su obligación de no mentir sobre la financiación del PSOE: "Es incompatible con su persona"

"Es algo incompatible con Sánchez". De esta manera ha recordado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, al presidente del Gobierno que deberá decir la verdad en su comparecencia en el Senado. En busca de su "perro de presa", los populares aguardan a la última semana de octubre para que se produzca la comparecencia del líder de los socialistas, después de dos años sin pisar la Cámara Alta.

En una entrevista a primera hora de la mañana en RNE, a la representante popular no le ha temblado el pulso para denunciar las tramas de corrupción que cercan al PSOE y que se han acrecentado tanto con el informe como con sus anexos, presentados por la Unidad Central Operativa (UCO) ante el Tribunal Supremo en los que se analizan el patrimonio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos y se dejan recogen conversaciones comprometidas entre Ábalos y su mano derecha, Koldo García.

En este sentido, Gamarra ha cercado el foco sobre la figura del líder del Ejecutivo ante las evidencias que son "cada día más claras" de que la corrupción de Sánchez no se detiene, ya que nadie en España se puede creer que no "supiera nada" de los trapicheos de tres personas- dos imputadas y una en la cárcel- con las que recorrió todas las Casas del Pueblo para recuperar la confianza de los votantes antes de ganar las primarias ante la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz. "Desde el primer momento ha estado al corriente de todo lo que pasaba y tiene que dar explicaciones del origen del dinero que se repartía... Los españoles tienen derecho de saber la verdad y Pedro Sánchez tiene la obligación", ha señalado Cuca Gamarra.

Sin mencionar la insinuación del presidente de los EEUU, Donald Trump, sobre terminar con la participación de España en la OTAN, ha recordado que las victorias parlamentarias del Gobierno deberían ser una regla y no una anomalía democrática ante la euforia destilada desde Ferraz.

Cuca Gamarra denuncia el silencio de Sumar ante la línea roja marcada

De la misma manera que la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz aseguró que ponía la mano en el fuego por el presidente del Gobierno, señaló que la financiación ilegal del PSOE sería una línea roja para retirar su apoyo al Gobierno. Ahora, una semana después del informe de la UCO el silencio es el protagonista. "No hemos escuchado a Yolanda Díaz hablar sobre la financiación ilegal del PSOE... Ellos sabrán", ha sentenciado Cuca Gamarra.

A la espera del aniversario de la DANA que azotó Valencia el pasado mes de octubre, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular no se ha querido olvidar de las muertes y el sufrimiento de los ciudadanos y ha recordado que lo "importante es volver a la normalidad" para poder reconstruir lo más rápido posible los edificios enterrados bajo el lodo y el fango.