Ribera responsabiliza a PP de frenar obras de emergencia previstas en el barranco del Poyo

Durante su intervención de este miércoles en el Congreso de los Diputados, Teresa Ribera no ha dudado en responsabilizar directamente al Partido Popular de las consecuencias que el paso de la DANA ha dejado en el barranco del Poyo. De esta forma, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha tratado de evadir responsabilidades en relación a las graves inundaciones que se desencadenaron en esta zona de la provincia de Valencia.

Teresa Ribera acusa al PP de haber frenado las actuaciones y obras de emergencia que estaban previstas en esta zona del barranco del Poyo, afirmando que “cada uno tiene que asumir sus responsabilidades"; y defendiendo el rigor y la seriedad con los que ha trabajado tanto su departamento como los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Ribera ha querido recordar que fue ella quien aprobó en el año 2011 la primera y única Declaración de Impacto Ambiental de las obras de emergencia en el barranco del Poyo, mientras aún ejercía como secretaria de Estado de Medio Ambiente. La vicepresidenta tercera del Gobierno ha responsabilizado directamente a los populares de este desastre, afirmando que el proyecto que ella impulsó quedó interrumpido y paralizado en el año 2017 “por la inacción” del Gobierno del Partido Popular, que por aquel entonces dirigía el presidente Mariano Rajoy. Ribera ha asegurado que su ministerio trató de recuperar el proyecto en el año 2018, pero las obras de emergencia en la zona no pudieron continuar debido a los problemas y la “falta de consenso” en la zona.

Ribera “no ha pisado Valencia” desde que comenzó la DANA

Los populares han aprovechado su turno de palabra para destacar que Ribera “no ha pisado Valencia” desde que comenzara esta tragedia hace ya más de veinte días. A lo que la vicepresidenta tercera ha respondido afirmando que “no voy a hacerme fotos, sino a trabajar", añadiendo que "por supuesto visitará Valencia" en el futuro. También ha querido destacar que; a pesar de no haber podido desplazarse personalmente hasta la provincia de Valencia, tanto el secretario de Estado de Medio Ambiente como diferentes trabajadores de la Aemet y la Confederación Hidrográfica han visitado las zonas afectadas.

Las acusaciones contra Ribera

Miguel Tellado ha querido dejar claro lo que piensa su partido en relación a la comparecencia de Ribera de este miércoles en el Congreso: “Hoy está aquí obligada”, comenzaba diciendo el portavoz popular en su primera intervención. Tellado ha señalado que su grupo ha tenido que poner en peligro "lo único que le importa, su futuro en Europa", para que la vicepresidenta tercera de por fin explicaciones por su gestión en la DANA. El portavoz del PP también ha acusado a Teresa Ribera de "incompetente, intransigente y tremendamente egoísta", responsabilizando a su vez a la vicepresidenta de parar las obras de encauzamiento y drenaje del barranco del Poyo en el año 2021.

El popular César Sánchez también ha aprovechado su intervención para acusar a Ribera por su falta de rigor y transparencia, y preguntando a la ministra si no ha tenido "la necesidad humana de visitar Valencia, de mirar a los ojos a los que lo han perdido todo". El diputado del Partido Popular no ha dudado en calificar de “claramente negligente” la actuación de Ribera tras la llegada de la DANA, lo que hace que “los valencianos no le vayan a perdonar” jamás. También ha destacado que Ribera “no está en condiciones de estar ni un minuto más sentada en ese banco azul" del Congreso de los Diputados.