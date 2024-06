Robles: "El Estado no puede darle la llave de la caja a Cataluña"

"El Estado no puede darle la llave de la caja a Cataluña". Rotunda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, apelaba este jueves al sentido común de los independentistas. "Por una vez, los dirigentes políticos en Cataluña tienen que pensar en los ciudadanos catalanes. Quienes tenemos responsabilidades públicas no tenemos que pensar en intereses partidarios, tenemos que pensar en los ciudadanos", insistía.

En una entrevista en Telecinco, la ministra ha manifestado que Cataluña necesita un "gobierno ya", por lo que ha apelado a ERC y sus veinte diputados, que son los que necesita el socialista Salvador Illa para ser nombrado presidente de la Generalitat. Porque en los últimos días se ha hablado mucho del fantasma de unas nuevas elecciones. Y, ante esta posibilidad, Robles ha manifestado su confianza en que ese escenario no se produzca. "El triunfo de Salvador Illa ha sido espectacular. Cataluña necesita ya un gobierno que gobierne, un buen gestor como lo es Illa. Al final habrá sentido común", ha matizado la ministra.

En lo que a la polémica ley de amnistía se refiere, Robles tiene clara su constitucionalidad y ha lanzado un mensaje a un expresidente del Gobierno: "Creo que Felipe González es un hombre que ha escrito unas páginas muy importantes en momentos muy difíciles y le tengo un enorme respeto a nivel personal e intelectual, pero creo que en un Estado de Derecho el que tienen que decir si algo es constitucional o no es el Tribunal Constitucional".

Además, Margarita Robles ha explicado la visión del gobierno de España sobre el poder judicial en nuestro país: "En España los jueces cumplen con una misión que es la que les atribuye la Constitución que es interpretar y aplicar las leyes. Las resoluciones judiciales hay que respetarlas, pero no pasa nada por criticarlas. Las leyes se pueden interpretar de distintas maneras y no hay una máquina que de una solución. Interpretar y aplicar la ley es difícil y creo que es necesario un respeto al poder judicial y acatar sus resoluciones, pero eso no excluye que se pueda hacer una crítica.

Finalmente, sobre la decisión del Rey Felipe VI de no reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, la ministra de Defensa considera que "es lógico" porque es el jefe del Estado y Milei "faltó al respeto al presidente de España". A su juicio, "eso no es aceptable porque entre países siempre tiene que haber un respeto. Eso no lo puede aceptar ningún español porque el presidente del Gobierno lo es de todos los españoles, de los que le han votado y de los que no". En este sentido, manifestó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se equivoca porque tiene que haber un respeto constitucional al presidente del Gobierno de España. Dicho esto, la política exterior del país la marca el Gobierno.