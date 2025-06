Salvini busca revisar el delito de tortura para permitir a los agentes "hacer su trabajo"

El vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Transportes, Matteo Salvini, abogó este miércoles por "revisar, circunscribir y precisar el delito de tortura" para que los agentes "hagan su trabajo", desatando las críticas de la oposición, que destaca el carácter "autoritario" del Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni.

"Es frustrante que la policía penitenciaria esté poco presente en los periódicos en comparación con otras fuerzas del orden y cuando sucede es porque es atacada", dijo Salvini, líder de la formación de extrema derecha Liga, durante una conferencia organizada por su partido sobre la polémica ley de seguridad impulsada por Meloni.

"Revisar, circunscribir y precisar el delito de tortura para permitir a los agentes hacer seriamente su trabajo, para mí, hay que hacerlo. ¿Y quién, si no la Liga, puede hacerlo?", añadió.

Salvini insistió en que los agentes de la policía penitenciaria son calificados en ocasiones de "verdugos y torturadores", cuando en realidad se trata de un oficio "precioso en condiciones muy delicadas, trabajadores que están dentro por misión y vocación".

La polémica ley de seguridad

El ministro también se refirió a la controvertida ley de seguridad, objeto en los últimos meses de duras críticas por parte de partidos, sindicatos y numerosas organizaciones, que, entre otras medidas, endure las sanciones en caso de motines en las cárceles, de ocupación de viviendas o de acciones de desobediencia civil.

"No es un punto de llegada, sino una etapa", dijo sobre una norma que también refuerza la protección penal de la policía, incrementa las penas por lesiones, resistencia y violencia contra funcionarios públicos e introduce una circunstancia agravante si el acto se comete contra un agente de la policía judicial o de seguridad pública

También incluye la posibilidad de equipar a la policía con cámaras corporales para grabar la actividad operativa y una ayuda financiera para gastos legales de hasta 10.000 euros para los agentes involucrados en procedimientos penales relacionados con el servicio.

"A pesar de lo que algunos dicen, el taser está dando resultados excepcionales" y deberían llevarlo todas las fuerzas del orden, aseguró Salvini sobre las armas que administran descargas eléctricas.

Estas declaraciones denotan una "actitud autoritaria" del Gobierno Meloni, "que ya se ha manifestado con el decreto de seguridad y que aumentan la tensión", según el responsable del Partido Demócrata (PD), el principal de la oposición, en la Comisión de Justicia del Senado, Alfredo Bazoli.

También la opositora Alianza Verde izquierda (AVS) criticó con dureza a Salvini a través de su senadora Ilaria Cucchi, hermana de Stefano Cucchi, un joven que murió en 2009 por las palizas que recibió cuando estaba arrestado en comisaria y cuyo caso dio la vuelta al mundo.

"Como ministro de Transportes, Salvini debería ocuparse de eso. Quisiera hacerle presente que no son en general los agentes los que son etiquetados como 'torturadores', sino aquellos que son perseguidos penalmente por este delito, sobre el cual no permitiremos que se metan las manos solo por pura propaganda política", dijo. Cucchi quiso recordar "a todas las víctimas de tortura" y "también a los magistrados que no se dejan intimidar".