Sánchez ya avisa a la OTAN de que rechaza subir el gasto militar al 5%: "No es razonable"

La posición estaba clara desde hace tiempo, pero hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido oficializar ese rechazo a aumentar el gasto militar hasta el 5% como pide la OTAN a todos los aliados. Un movimiento que llega tras meses críticos en los que ha hecho todo lo posible para tratar de subir la inversión en Defensa hasta el 2% (a la espera de las cifras oficiales) en contra del criterio e incluso del apoyo de los socios.

Así que, en esta línea de contentar o apaciguar a las formaciones que le sostienen en La Moncloa, Sánchez ha enviado una carta al secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en la que le traslada que España no puede comprometerse a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB en la cumbre de la semana que viene y le plantea que o bien se haga una excepción o que el objetivo sea "opcional".

"No es razonable y sería contraproducente", sostiene en la misiva, en la que el jefe del Ejecutivo alega que cada Gobierno puede decidir legítimamente si está dispuesto a hacer el sacrificio que supondría llegar a esa cifra, por lo que, tajante, afirma: "Como aliado soberano elegimos no hacerlo" y plantea a Rutte una alternativa para no "limitar las ambiciones de gasto de otros aliados".

80.000 millones

En concreto, el presidente del Gobierno propone que se incluya "una fórmula más flexible" en la declaración de la cumbre de La Haya que haga "el objetivo de gasto opcional o que excluya a España de la aplicación" de esa meta del 5%. Un porcentaje que se traduciría en que el gasto en Defensa de España ascendería a alrededor de 80.000 millones de euros.

"La fórmula que propongo -continúa Sánchez- nos permitiría mantener el objetivo del 5% en la declaración para aquellos aliados que necesiten o quieran alcanzarla", indica, en referencia al documento final que saldría de la cumbre que se celebra el 24 y 25 de junio en La Haya.

No obstante, el jefe del Ejecutivo asegura que España está "totalmente comprometida" con la OTAN, seguirá siendo un miembro "leal" y continuará protegiendo activamente los flancos Este y Sur con tropas y recursos en las próximas décadas. La excusa, esta última, es la que lleva tiempo esgrimiendo (anteriormente lo hicieron los gobiernos del PP) para que se tengan en cuenta esas aportaciones cualitativas más allá de las cuantitativas.

Equilibrio con el gasto social

Sin embargo, recalca que tiene que lograr un equilibrio entre el incremento del gasto en Defensa y hacer frente a otros retos sociales, económicos y medioambientales y considera que en las actuales circunstancias esto significa destinar el actual 2% del PIB a seguridad y defensa, mientras sigue invirtiendo en "diplomacia, políticas sociales y ayuda al desarrollo".

En ese sentido, Sánchez expone tres razones principales para no comprometerse a incrementar el gasto militar hasta el 5% : no es necesario llegar a ese porcentaje de PIB para cumplir sus compromisos con la Alianza, pedir un incremento apresurado del gasto militar dañaría el proceso para que los aliados europeos mejoren su base industrial y su interoperabilidad, y alerta de que llegar a ese nivel de gasto militar sería "incompatible" con el Estado del bienestar a menos que sea a costa de subir los impuestos a la clase media, recortar los servicios públicos y rebajar el compromiso con la transición verde y la ayuda internacional al desarrollo

Por todo ello, Sánchez pide a Rutte que considere su propuesta y reitera que España cumplirá con los objetivos marcados por la Alianza. Además, recuerda que se han hecho "excepciones similares en el pasado para otros aliados y hay muchas razones convincentes para hacerlo ahora" con España.