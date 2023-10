Dirigentes del PSOE rechazan la ambigua consulta a sus bases, que no menciona "la amnistía"

El exdiputado socialista Odón Elorza ha reclamado este sábado que la consulta que se haga a la militancia recoja expresamente si avala o no una ley de amnistía, "que en su caso se va a negociar o acordar" con Junts, el partido de Carles Puigdemont, de cara a conseguir sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. Y es que la pregunta planteada por la Ejecutiva del PSOE se antoja bastante ambigua. En concreto, la pregunta a la que deben responder los afiliados no hace mención alguna a la aministía: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?".

Por este motivo, dirigentes como Elorza han exigido mayor claridad a la hora de consultar a las bases, ya que lo que buscan es "democracia interna, como siempre he hecho". Respecto a si él votaría en contra de una pregunta que no recoja expresamente la mención a la amnistía para conocer el posicionamiento de la militancia, Elorza se ha limitado a decir que el debate del Comité no ha hecho más que empezar.

Según han explicado fuentes socialistas, la consulta durará una semana y podrá votarse de forma telemática y también presencialmente hasta el próximo sábado 3 de noviembre en todas las sedes del PSOE a lo largo del país.

El que también se ha mostrado contrario es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha rechazado que la dirección del PSOE plantee a la militancia "una media pregunta" sobre los pactos electorales sin hacer referencia a la ley de amnistía a los dirigentes independentistas catalanes condenados por el 'procés'.

"Una pregunta clara me parece bien, una medio pregunta ya es discutible, obviamente. Que no nos pase con las preguntas como con el juego del rasca, que tienes que darle para saber exactamente la pregunta, pero ya después", ha señalado Gacía-Page en declaraciones a los periodistas a la entrada de la sede de Ferraz antes del Comité Federal del PSOE.

En definitiva, Sánchez busca dar un paso más hacia su acuerdo con los independentistas, que contempla la amnistía como cesión más importante. De esta manera, Sánchez busca un apoyo de la militancia para tener vía libre para acabar las negociaciones con los independentistas y cerrar el acuerdo de la amnistía. De hecho, Sánchez ha dado a entender que en los próximos días habrá avances, por lo que se prevé que la semana que viene se acabe dando el broche a los pactos con los independentistas para llegar a la semana del 6 de noviembre con todo cerrado para intentar la investidura. Lo cierto es que en el PSOE llevan desde hace días contemplando la posibilidad de una investidura inmediata de Sánchez