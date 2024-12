El PP avisa al Gobierno que votará "no" si solo lleva al Congreso el cambio en Ley de Extranjería para repartir menores

El PP ha avisado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que votará "no" si solo lleva al Congreso el cambio en el artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes. Los 'populares' quieren un plan integral que permita frenar la inmigración ilegal y que implique a la Unión Europea, y se remiten al documento que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, firmaron el pasado 10 de septiembre. Así lo han asegurado en sendas charlas informales con los periodistas el presidente del PP y el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, con motivo del acto de conmemoración del 46 aniversario de la Constitución que se ha celebrado en el Congreso. Tanto Feijóo como Tellado han criticado que el Gobierno no llevase ningún documento ni ninguna propuesta a la reunión que celebraron este jueves en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid y que terminó sin ningún acuerdo. A ese encuentro --que se prolongó durante dos horas-- asistieron el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el de Ceuta, Juan Vivas.

Feijóo ha asegurado que "el que tiene que moverse es el Gobierno" y se ha remitido al acuerdo que firmó con Clavijo en Canarias el pasado mes de septiembre, un documento que, según los 'populares', representa a 12 comunidades autónomas. Tras acusar al Gobierno de pretender "diluir su responsabilidad" en la crisis migratoria en los presidentes autonómicos, ha criticado que Torres y Rego solo hablaran en la reunión de modificar el artículo 35 de la Constitución relativo al reparto de menores y nada más, una posición que, a su entender, hace "muy difícil el acuerdo". Según el presidente del PP, el Gobierno de Sánchez está "utilizando Canarias como rehén para tratar de generar un problema al PP". Los 'populares' gobiernan en coalición con Fernando Clavijo en las islas. Por su parte, Tellado también ha criticado en conversación informal con los periodistas que el ministro Torres no acudiese con "ningún papel" y ha criticado que el Gobierno busque "trasladar la papeleta a las comunidades".

Dicho esto, ha invitado al Gobierno reunir a la Conferencia Sectorial y a plantear allí sus propuestas. Además, ha criticado que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no esté liderando este asunto y el Ejecutivo haya delegado en el ministro Torres. El Gobierno ya dijo este jueves que su intención es convocar a las autonomías en la Conferencia Sectorial de Infancia tras fracasar la reunión con el PP. Este jueves, tras ese encuentro con el PP, Torres dijo que el Gobierno no renuncia a que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes "pueda salir". Ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a traer al Congreso esa reforma del artículo 35 para repartir menores migrantes, bien en forma de decreto ley o de proposición de ley, el PP de Feijóo ya anticipa que el Grupo Popular votará "no" si el texto solo incluye esa modificación. El Congreso de los Diputados ya tumbó en julio la proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería que registraron PSOE, Sumar y Coalición Canaria y que buscaba repartir de forma obligatoria menores migrantes no acompañados de territorios con una sobreocupación del 150%. La iniciativa contó entonces con el rechazo de PP, Vox y Junts.

Después de que Vox haya suspendido la negociación de Presupuestos con el PP en varias comunidades autónomas por su "acercamiento" al PSOE en migración, Feijóo ha dicho estar "tranquilo" y ha añadido que no le preocupa el órdago de Vox, dado que, según ha dicho, su formación está haciendo lo que tiene que hacer. En parecidos términos se ha expresado Miguel Tellado. "No nos tensiona ni lo que diga el Gobierno ni lo que diga Vox. No nos está condicionando nadie", ha dicho a los medios en conversación informal.

Además, los 'populares' se quejado de que, a una semana de la Conferencia de Presidentes, no tengan "ningún papel" sobre los asuntos que irán a esa reunión, que versará sobre inmigración, financiación autonómica, vivienda y la falta de recursos humanos en el sistema sanitario. El presidente del Gobierno y el jefe de la oposición han coincidido en este acto de 46 aniversario de la Carta Magna en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, pero no se han saludado en ningún momento. El líder del PP sí que se ha saludado en este acto con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está en el foco de las críticas del PP tras su investigación con el Tribunal Supremo por el caso de la filtración de los datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.