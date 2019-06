Sánchez no recibirá a Torra para hablar de los presos del "procés"

No habrá reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Al menos no en el corto plazo ni para hablar de los presos como le pedía el presidente de la Generalitat al del Gobierno central en funciones en una misiva remitida recientemente. La vicepresidenta Carmen Calvo se ha ocupado esta mañana de aclarar que el jefe del Ejecutivo "no le recibirá" "para sentarse a hablar del poder judicial", como pretende el dirigente catalán. "Eso no va a ocurrir", ha sentenciado.

De hecho, Calvo ha ido más allá y ha tildado la pretensión de Torra de algo "inaudito e inconcebible". "A nadie se le ocurre que el presidente del Gobierno de una democracia se siente a hablar de sentencias de los jueces, de situación de ciudadanos que puedan estar inmersos en algún proceso", ha señalado en declaraciones a los medios en un acto en Móstoles.

Torra remitió a Sánchez este miércoles una carta, en la que le solicita celebrar "una reunión con carácter de urgencia". En la misiva, alegaba que, una vez finalizado el ciclo electoral del 26-M y el 28-A, hay que abordar los asuntos que afectan a los dos gobiernos y que son "más candentes que nunca".