El camino más corto de Santos Cerdán para salir de Soto del Real

El ex "número tres" del PSOE Santos Cerdán pasará hoy su tercera noche en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). Como todo preso preventivo, confiará en que su privación de libertad sea lo más breve posible. Ejemplos hay, y muy cercanos.

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez apenas pasó una semana en prisión -entre el 29 de mayo y el 5 de junio- por el supuesto blanqueo de los beneficios obtenidos por el "hacker" José Luis Huertas, conocido como "Alcasec", con la comercialización de datos reservados de entidades públicas y privadas.

Como el exdirigente socialista, la juez María Tardón justificó la medida en el riesgo de destrucción de pruebas, pero siete días después, ese riesgo se había esfumado, como puso de manifiesto la Comisaría General de Información de la Policía, y el que fuera "número dos" del ministro Fernández Díaz salió de la cárcel.

En el caso de Santos Cerdán, el acopio de las pruebas puede llevar más tiempo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examina el patrimonio del exdiputado del PSOE por orden del juez Leopoldo Puente en busca del rastro de las comisiones, que cifra en al menos cinco millones de euros, y por ahora el instructor no ha ordenado el registro del domicilio de Santos Cerdán.

Descarta recurrir ante el juez

La defensa del ex secretario de Organización del PSOE ultima el recurso de apelación contra el auto de prisión -aunque tiene la opción de recurrir ante el propio Puente y, de forma subsidiaria, ante la Sala Penal, según fuentes jurídicas lo hará directamente ante esta última-, cuya resolución se antoja como el camino más corto para recuperar la libertad (salvo un inesperado giro de guion, que ahora mismo se antoja improbable, que explicite su colaboración con la Justicia).

El abogado de Santos Cerdán, Benet Salellas, descarta recurrir en reforma ante el magistrado del Tribunal Supremo (tiene tres días para formalizarlo desde la notificación del auto de ingreso en prisión, por lo que el plazo expira el viernes), asumiendo que con tan escaso margen de tiempo lo previsible es que el juez que acordó la medida se ratifique en los argumentos que esgrimió para justificar su privación de libertad: la gravedad de los delitos y el riesgo de destruir pruebas. Y es que Puente no aprecia que existe ni un elevado riesgo de fuga ni un peligro de reiteración delictiva (una vez Santos Cerdán ha perdido su capacidad de influencia despojado de su cargo en el PSOE y de su condición de diputado).

Aunque el recurso ante el magistrados parezca abocado al fracaso, recurrir primero en reforma y no directamente en apelación (donde las posibilidades de que se deje sin efecto el auto de prisión aumentan al resultar la decisión ajena al instructor) sí tendría una ventaja para Santos Cerdán: ganar tiempo a la espera de que a juicio del Supremo desaparezca el riesgo de destrucción de pruebas (algo que tendrá que poner de relieve la propia UCO cuando considere que aquellas están ya suficientemente aseguradas en el procedimiento).

Evitar un verano en prisión

En todo caso, la última palabra la tendrá la Sala de lo Penal al resolver el recurso de apelación directo de la defensa del exdirigente socialista tras examinar la vigencia de los argumentos del instructor para acordar la medida de privación de libertad.

Pero este escenario se vería sin duda alterado si el ex "número tres" del PSOE diera un giro a su estrategia de defensa -Santos Cerdán se presentó ante el juez como víctima de una persecución política por su papel de "arquitecto" de los pactos de gobernabilidad con el independentismo- y decidiera colaborar con la Justicia. De ser así, tiene un espejo en el que mirarse: el comisionista Víctor de Aldama fue excarcelado inmediatamente después de su "confesión" en la Audiencia Nacional ante el juez del "caso Koldo", cuando involucró a ministros de Pedro Sánchez y a altos cargos del partido como Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. Poco importó que sus revelaciones -que el tiempo y el curso de las investigaciones se han ido encargando de ratificar- se produjeran en el marco del "caso Koldo" y él estuviera en prisión en el marco de otra causa por un fraude tributario en el sector de hidrocarburos. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó su puesta en libertad y Aldama salió de prisión el 21 de noviembre del pasado año tras pasar menos de mes y medio privado de libertad (desde el 10 de octubre).

Aunque dado que esta posibilidad por el momento parece lejana, la esperanza de Santos Cerdán de no pasar el mes de agosto en prisión -la Sala no resolverá previsiblemente su recurso de apelación hasta la próxima semana como muy pronto- se reduce a la suerte que corra su recurso de apelación. Si este fuera desestimado, parece improbable que con el juez Puente de vacaciones en agosto, la Sala de Vacaciones acuerde la salida de prisión del ex "número tres" del PSOE ante una nueva petición de libertad por parte de su defensa.

Las razones del juez

El instructor del "caso Koldo" justificó la prisión provisional -medida que instó la Fiscalía Anticorrupción- en que Santos Cerdán "podría ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento". Y explicó el cambio de criterio respecto a José Luis Ábalos y Koldo García (respecto a quienes descartó su ingreso en prisión, aunque en este caso Anticorrupción no respaldó la medida instada por las acusaciones populares) por el hecho de que la investigación sobre el patrimonio del exdirigente socialista "no ha podido practicarse todavía) y tampoco ha sido objeto "de un registro domiciliario" (como sí ha sucedido respecto a los otros dos imputados).

Su abogado, sin embargo, expuso en la vistilla celebrada el pasado lunes para decidir sobre la prisión de Santos Cerdán que ese riesgo de que destruya pruebas es "inexistente" e insistió al instructor que los argumentos para negar el registro de su vivienda que el propio Puente esgrimió el pasado 20 de junio (cuando ordenó el volcado de los correos electrónicos de su cuenta en el PSOE) siguen vigentes.