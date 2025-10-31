Las seis grietas de un Sánchez sin memoria

Pedro Sánchez fue incapaz ayer de despejar todas las dudas que se ciernen sobre él, sobre su partido y sobre sus vínculos con la supuesta trama corrupta que conforman Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. El presidente del Gobierno se sentó en el Senado para comparecer ante la comisión de investigación de la trama que campó a sus anchas en el Ministerio de Transportes mientras el exministro Ábalos ocupó la cartera.

Fueron alrededor de cinco horas de un bronco interrogatorio que el propio presidente tildó de «circo», pero que abrió varias grietas por las que se colaron las sospechas. Sánchez dedicó buena parte de su tiempo a lanzar evasivas. Se puede decir que ejecutó con soltura un ejercicio de escapismo a base de coletillas como «no me consta», «no lo sé», «no tengo constancia», «no recuerdo» o «no sabría decirle». Esa fue toda la defensa del líder del PSOE frente a un aluvión de preguntas del PP que, por su propio desborde, apenas le dejaron articular palabra. Moncloa llevó el guion escrito.

La cita iba a ser un debate electoral coral. Y eso es lo que fue, plagado de sarcasmos, ironías y sonrisas chulescas. El presidente incluso se puso gafas, por primera vez en público. Su equipo más cercano, en conversación con este diario, cree que salió bien parado. Y justifica que no podía decir otra cosa que «no me consta» ante preguntas que se dirimen en los juzgados.

Pese al triunfalismo de Moncloa, la realidad es que Sánchez no pudo ser tajante desmintiendo algunos detalles que afloran en sede judicial. En relación con la presunta caja B de su partido, se afanó por diferenciar entre dinero opaco –que atribuyó insistentemente al PP de Mariano Rajoy– y dinero en metálico. El líder socialista reconoció haber cobrado en efectivo de Ferraz y que su partido lo admitió ante el Supremo, pero se olvidó mencionar que lo hizo por obligación tras la citación de su exgerente Mariano Moreno.

Es más, el PSOE omitió parte de la información en su primera respuesta al juez y solo la amplió tras el último informe de la UCO que desveló que Koldo percibió sobres de Ferraz. Además, ni el magistrado Leopoldo Puente ni la Fiscalía Anticorrupción ven esa «transparencia» del PSOE que tanto defiende su líder. Es más, horas antes de la comparecencia, Puente y la Fiscalía mostraron su estupor con las explicaciones que dieron el exgerente, al que Sánchez defendió, y una empleada del partido sobre el sistema caja pagadora de gastos.

Ambos reconocieron que los tickets no se comprobaban y que los cobraba Koldo, pese a que las partidas eran para la Secretaría de Organización. Tampoco salió a relucir la letra pequeña del rescate de Air Europa. El sumario del caso Koldo contiene decenas de mensajes (entre Koldo García, José Luis Ábalos, el exCEO de Globalia Javier Hidalgo y Víctor de Aldama), que Sánchez dijo no conocer, y que demuestran que Air Europa estuvo al tanto de todas las negociaciones internas del Gobierno para rescatar a la aerolínea y que accedieron a información privilegiada que el resto de empresas que se acogieron a la línea de crédito no tuvieron. Sánchez se agarró a pronunciamientos administrativos para negar irregularidades y también a la «emergencia» del momento.

Pero no explicó los motivos de la urgencia de la operación –fue la primera empresa en ser rescatada y la que más dinero ingresó–, ni la presunta comisión que percibió Ábalos o por qué su mujer, Begoña Gómez, no tuvo nada que ver en el asunto. El presidente perdió una ocasión de oro para explicar cuál era la verdadera relación entre su esposa e Hidalgo y si el rescate de la aerolínea tuvo algo que ver con que Globalia financiara al IE África Center, cuya dirección asumió su mujer a las pocas semanas de desembarcar en Moncloa.

Sánchez no aclaró por qué Aldama extendió sus tentáculos por, al menos, tres ministerios: Transportes, Hacienda e Industria. Tampoco dijo nada sobre su labor de «enlace con Venezuela», algo que el empresario demostró ante el juez al aportar el portafolios en el que se le reconoce esta misión. En su confesión judicial, dijo que este documento solo lo dispensa Moncloa. Si hubo algo que acorraló a Pedro Sánchez fue la financiación de su campaña. Si sobre las primarias socialistas de 2014 hay indicios de amaño por los mensajes cruzados entre Koldo García y Santos Cerdán, en las de 2017 la sospecha se cierne sobre la custodia de los avales, que también corrió a cargo de Koldo, con quien dijo tener una relación «anecdótica» pese a que se encargó incluso de llevar las urnas a Navarra.

Tampoco dijo nada sobre el supuesto encargo secreto que le hizo Koldo a través de Ábalos. Ni despejó las dudas que planean desde hace años sobre las donaciones de su suegro Sabiniano Gómez para sufragar su campaña con dinero de los prostíbulos. El presidente lo rehuyó todo.