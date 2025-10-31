El Supremo ve indicios de delito con los pagos en metálico del PSOE y pide a la Audiencia que lo investigue

El magistrado Leopoldo Puente ha derivado a la Audiencia Nacional la parte del caso Koldo relativa a los pagos del PSOE a José Luis Ábalos y su antigua mano derecha. El instructor sostiene que, a tenor de los últimos indicios recabados, se podría estar ante "actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas" en relación con los abonos de Ferraz y remite a la Audiencia Nacional esta parte de las pesquisas para que la investigue.

Por ese motivo, el magistrado remite testimonio a Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, del último informe de la Guardia Civil en el que se desvela el cobro de sobres en metálico por parte de Koldo García, además de toda la información facilitada por el PSOE acerca de los pagos en metálico y de las declaraciones prestadas esta misma semana por el exgerente del partido Mariano Moreno Pavón y por la empleada de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez.

Del mismo modo, el instructor deriva también el testimonio de Carmen Pano, quien aseguró como testigo que llevó dos bolsas con 45.000 euros cada una a Ferraz en octubre de 2020 por orden de Víctor de Aldama. Precisamente, también cita al comisionista de la trama y en concreto, la confesión que prestó en sede judicial el 16 de diciembre del año pasado, cuando dijo que, según le trasladó Koldo, parte de las comisiones que se repartían por las presuntas actividades ilícitas, iban para el partido.

"Estas incógnitas deben ser despejadas"

"Es claro que todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas. Sin embargo, parece claro también que la actividad del partido político, sea finalmente una u otra la calificación jurídica que merezca, no se halla inescindiblemente vinculada a los hechos aparentemente delictivos que constituyen el objeto de la presente causa especial, cuya competencia, además corresponde a este Tribunal Supremo únicamente por la condición de aforado que ostenta el Sr. Ábalos Meco", expone el instructor.